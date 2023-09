Home

Eventi

“Eccesso di mortalità nel 2022, E’ arrivata l’ora di dare i numeri (quelli veri però)!”,

Eventi

14 Settembre 2023

“Eccesso di mortalità nel 2022, E’ arrivata l’ora di dare i numeri (quelli veri però)!”,

Livorno 14 settembre 2023

“E’ arrivata l’ora di dare i numeri (quelli veri però)!

Inizialmente volevamo trattare questo tema come introduzione al film “Invisibili”, che abbiamo proiettato ven 1 settembre 2023 (vedi post dedicato ( https://t.me/li_berta/1950)), ma abbiamo deciso che merita un’intera serata.

L’ing. Giovanni Trambusti è un membro di Libero Fuoco Firenze ( https://t.me/ liberofuocofirenze), realtà con cui da sempre collaboriamo, e si è sempre occupato di analisi di dati. Dall’inizio della pandemia ha subito cercato di capire se la situazione di mortalità che vivevamo era davvero senza precedenti, per poi analizzare anche la possibile correlazione temporale tra la campagna “vaccinale” e l’aumento della mortalità, in Italia e non solo.

L’incontro potrebbe arricchirsi ulteriormente con la presenza del prof. Bruno Cheli, che si è occupato ampiamente di questa tematica. Avremo conferma nei prossimi giorni della sua partecipazione.

È un’occasione unica per cominciare ad affrontare, in modo non ideologico, la questione della mortalità in eccesso che ha colpito il nostro Paese da metà 2021 in poi.

Per maggiori informazioni: https://www.libertalivorno.it/ evento/dati-statistici-sulla- mortalita-in-italia-e-nel- mondo-con-giovanni-trambusti/

Dopo la conferenza, il pubblico potrà intervenire con domande e riflessioni.

Ingresso a offerta libera e consapevole”

Libertà Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin