Ecco cosa arriva ai medici, il video denuncia del consigliere comunale Perini

26 marzo 2020

Livorno 26 marzo 2020 – Il consigliere comunale Alessandro Perini (Lega) pubblica un video di denuncia su quello che è arrivato da ESTAR ai medici che durante l’emergenza covid19

Perini: “Enrico Rossi si vanta delle forniture di mascherine agli operatori sanitari, ma un video documenta l’apertura di uno di questi “kit” inviati dalla Regione e smonta clamorosamente l’epica narrazione del presidente della Toscana.

L’invio di quell’unico camice “usa e getta” suona infine come un’elemosina o, peggio, come qualcosa utile solo a riempire le statistiche di numeri in verità insignificanti.

Migliaia e migliaia di camici inviati, si rivelano in concreto un camice usa e getta a testa.

Insomma, la verità è che da settimane pediatri e medici di famiglia continuano a lottare in prima fila senza gli adeguati dispositivi di protezione.

Questo accade proprio ora che, con l’emergenza, il sistema sanitario chiede a questi lavoratori di svolgere un importante ruolo di monitoraggio e di filtro tra i tanti pazienti rispetto a quelli potenzialmente positivi al Coronavirus.

Prima di preoccuparsi di fare bella, Enrico Rossi si preoccupi di fornire a medici e infermieri dispositivi di protezione in numero sufficiente e della qualità adeguata a proteggere veramente chi si espone a rischi per la salute di tutti noi”.