10 Novembre 2023

Ecco cosa si nasconde dietro questo “innocuo” canaletto a Limoncino. A quando provvedimenti radicali?

Livorno 10 novembre 2023 – Ecco cosa si nasconde dietro questo "innocuo" canaletto a Limoncino. A quando provvedimenti radicali?

Qualche giorno fa a seguito delle forti piogge, ci siamo occupati di alcune esondazioni a Limoncino che hanno interessato dei tratti di strada della Via della Valle Benedetta e alcune abitazioni.

Quello che si vede nella foto di copertina è un tratto poco profondo e stretto di quello che potrebbe apparire come un semplice alveo di scolo per un possibile rigagnolo d’acqua. Il canale” incriminato” si trova nel bosco a Limoncino all’altezza del ristorante Il Limoncino

Fotografato in una giornata di sole sinceramente non verrebbe neppure da dargli tanta importanza, invece basta che piova abbondantemente e da innocuo canaletto si trasforma in un pericolo che riversa con una forza spaventosa mole d’acqua incredibile ed impensabile. (vedi video).

Come avete potuto vedere dalle immagini la situazione è veramente paurosa oltre che pericolosa anche per coloro che si dovessero trovare in quel momento a transitare da quel tratto di Via della Valle Benedetta.

Ma perchè esonda con tutta quella potenza? La risposta è semplice; quello che avete visto in foto è la parte finale dell’alveo prima che sia intombato per poi confluire nel Rio Maggiore ed è nel punto dove viene intombato che iniziano i problemi.

La luce di ingresso dell’acqua nella tombatura è più o meno di un’80ina di centimetri e già di suo non è in grado di incanalare tutta quella quantità di acqua. Ne arriva più di quanta possa essere incamerata.

Come secondo problema ci sono poi i detriti trasportati dall’acqua (rami, tronchi) che vanno ad ostruire l’ingresso del già insufficiente canale tombato diminuendone drasticamente la sua portata.

I residenti ci raccontano che il problema è già noto e annoso. Con i lavori post alluvione del 2017 del vicino ponte crollato – raccontano i residenti -, la luce di scarico del torrente in questione che da sul rio Maggiore; sarebbe stata allargata ad un metro e mezzo di diametro mentre a monte sarebbe rimasto tutto invariato.

Con le continue precipitazioni torrenziali, i residenti della zona si chiedono; se e quando verrà finalmente messa in sicurezza questa situazione di pericolo

