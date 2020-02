Home

19 febbraio 2020

Ecco da dove vengono e quanti sono i visitatori della mostra di Modigliani

Livorno 19 febbraio 2020 – Ecco alcuni dati in più sulla mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”. Nella tabella che segue il dettaglio dei visitatori ed i relativi Paesi di provenienza. I Paesi sono riportati in ordine alfabetico e per l’Italia sono stati divisi in regioni.

Provenienza Data report: 14-feb-2020 Gestore: 55 Stagione: 514 Inizio intervallo: ‘2019-11-07’ Fine intervallo: ‘2020-02-16’ Nazione Regione Provincia Qtà Importo ANGOLA 1 11 ARMENIA 2 32 AUSTRIA 1 16 BELGIO 19 274 BIELORUSSIA 2 32 CANADA 8 98 FRANCIA 64 929 GERMANIA 27 387 GIAMAICA 4 54 GIAPPONE 1 16 IRLANDA 5 70 ISLANDA 6 86 ISRAELE 3 48 ITALIA ABRUZZO CHIETI (CH) 4 64 ITALIA ABRUZZO L’AQUILA (AQ) 9 144 ITALIA ABRUZZO PESCARA (PE) 11 176 ITALIA ABRUZZO TERAMO (TE) 16 246 ITALIA BASILICATA MATERA (MT) 4 54 ITALIA BASILICATA POTENZA (PZ) 7 112 ITALIA CALABRIA CATANZARO (CZ) 4 59 ITALIA CALABRIA COSENZA (CS) 5 80 ITALIA CALABRIA CROTONE (KR) 4 64 ITALIA CALABRIA REGGIO CALABRIA (RC) 5 80 ITALIA CAMPANIA AVELLINO (AV) 10 155 ITALIA CAMPANIA BENEVENTO (BN) 6 91 ITALIA CAMPANIA CASERTA (CE) 7 112 ITALIA CAMPANIA NAPOLI (NA) 42 627 ITALIA CAMPANIA SALERNO (SA) 26 386 ITALIA EMILIA ROMAGNA BOLOGNA (BO) 228 3248 ITALIA EMILIA ROMAGNA FERRARA (FE) 40 595 ITALIA EMILIA ROMAGNA FORLÌ – CESENA (FC) 46 696 ITALIA EMILIA ROMAGNA MODENA (MO) 66 991 ITALIA EMILIA ROMAGNA PARMA (PR) 80 1189,5 ITALIA EMILIA ROMAGNA PIACENZA (PC) 40 600 ITALIA EMILIA ROMAGNA RAVENNA (RA) 76 1111 ITALIA EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA (RE) 44 644 ITALIA EMILIA ROMAGNA RIMINI (RN) 18 253 ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA PORDENONE (PN) 9 129 ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE (TS) 9 139 ITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA UDINE (UD) 37 527 ITALIA LAZIO FROSINONE (FR) 11 171 ITALIA LAZIO LATINA (LT) 34 524 ITALIA LAZIO RIETI (RI) 3 48 ITALIA LAZIO ROMA (RM) 529 7443 ITALIA LAZIO VITERBO (VT) 38 543 ITALIA LIGURIA GENOVA (GE) 112 1616,5 ITALIA LIGURIA IMPERIA (IM) 8 113 ITALIA LIGURIA LA SPEZIA (SP) 206 2936 ITALIA LIGURIA SAVONA (SV) 26 376 ITALIA LOMBARDIA BERGAMO (BG) 33 493 ITALIA LOMBARDIA BRESCIA (BS) 63 998 ITALIA LOMBARDIA COMO (CO) 31 481 ITALIA LOMBARDIA CREMONA (CR) 29 429 ITALIA LOMBARDIA LECCO (LC) 16 241 ITALIA LOMBARDIA LODI (LO) 11 166 ITALIA LOMBARDIA MANTOVA (MN) 22 322 ITALIA LOMBARDIA MILANO (MI) 246 3586 ITALIA LOMBARDIA MONZA E DELLA BRIANZA (MB) 41 601 ITALIA LOMBARDIA PAVIA (PV) 23 343 ITALIA LOMBARDIA SONDRIO (SO) 6 66 ITALIA LOMBARDIA VARESE (VA) 51 766 ITALIA MARCHE ANCONA (AN) 33 493 ITALIA MARCHE ASCOLI PICENO (AP) 9 144 ITALIA MARCHE FERMO (FM) 17 272 ITALIA MARCHE MACERATA (MC) 13 208 ITALIA MARCHE PESARO E URBINO (PU) 20 290 ITALIA MOLISE CAMPOBASSO (CB) 5 75 ITALIA MOLISE ISERNIA (IS) 9 134 ITALIA PIEMONTE ALESSANDRIA (AL) 34 509 ITALIA PIEMONTE ASTI (AT) 11 171 ITALIA PIEMONTE BIELLA (BI) 10 130 ITALIA PIEMONTE CUNEO (CN) 40 580 ITALIA PIEMONTE NOVARA (NO) 21 306 ITALIA PIEMONTE TORINO (TO) 149 2119 ITALIA PIEMONTE VERBANO – CUSIO – OSSOLA (VB) 6 86 ITALIA PUGLIA BARI (BA) 25 375 ITALIA PUGLIA BARLETTA – ANDRIA – TRANI (BT) 2 32 ITALIA PUGLIA BRINDISI (BR) 4 64 ITALIA PUGLIA FOGGIA (FG) 5 80 ITALIA PUGLIA LECCE (LE) 18 288 ITALIA PUGLIA TARANTO (TA) 16 236 ITALIA SARDEGNA CAGLIARI (CA) 24 334 ITALIA SARDEGNA NUORO (NU) 7 112 ITALIA SARDEGNA ORISTANO (OR) 5 75 ITALIA SARDEGNA SASSARI (SS) 7 107 ITALIA SARDEGNA SUD SARDEGNA (SU) 8 108 ITALIA SICILIA AGRIGENTO (AG) 7 112 ITALIA SICILIA CALTANISSETTA (CL) 3 48 ITALIA SICILIA CATANIA (CT) 11 171 ITALIA SICILIA MESSINA (ME) 1 16 ITALIA SICILIA PALERMO (PA) 4 64 ITALIA SICILIA RAGUSA (RG) 6 96 ITALIA SICILIA SIRACUSA (SR) 8 123 ITALIA TOSCANA AREZZO (AR) 396 5751 ITALIA TOSCANA FIRENZE (FI) 4068 58476,5 ITALIA TOSCANA GROSSETO (GR) 508 7212,5 ITALIA TOSCANA LIVORNO (LI) 4883 71882,5 ITALIA TOSCANA LUCCA (LU) 1143 16548 ITALIA TOSCANA MASSA CARRARA (MS) 352 5127 ITALIA TOSCANA PISA (PI) 1718 24835,5 ITALIA TOSCANA PISTOIA (PT) 870 12945 ITALIA TOSCANA PRATO (PO) 477 7017 ITALIA TOSCANA SIENA (SI) 806 11581 ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO (BZ) 15 240 ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE TRENTO (TN) 21 306 ITALIA UMBRIA PERUGIA (PG) 168 2368 ITALIA UMBRIA TERNI (TR) 45 625 ITALIA VENETO BELLUNO (BL) 5 70 ITALIA VENETO PADOVA (PD) 47 667 ITALIA VENETO ROVIGO (RO) 7 107 ITALIA VENETO TREVISO (TV) 47 717 ITALIA VENETO VENEZIA (VE) 32 497 ITALIA VENETO VERONA (VR) 89 1294 ITALIA VENETO VICENZA (VI) 62 967 JERSEY 2 32 PAESI BASSI 11 171 POLONIA 12 192 PORTOGALLO 2 27 PRINCIPATO DI MONACO 2 32 REGNO UNITO 38 573 REPUBBLICA CECA 2 32 ROMANIA 3 48 RUSSIA 21 331 SAN MARINO 4 64 # SCONOSCIUTA # 106 1536 SLOVENIA 2 22 SPAGNA 15 225 STATI UNITI D’AMERICA 17 242 SVEZIA 2 32 SVIZZERA 27 402 UCRAINA 3 48 UNGHERIA 2 32

