12 Novembre 2023

Livorno 12 novembre 2023 – Ecco i Tarocchi Livornesi con i personaggi e modi di dire labronici

Ecco i Tarocchi Livornesi: luoghi e miti della cultura livornese, reinterpretati da realtà storiche e contemporanee locali Un pezzo da collezionare e ammirare, composto da immagini immediate attraverso cui ricordare e riscoprire la storia della città

Guarda le carte dei tarocchi in una speciale arte divinatoria tipica dell’irriverenza labronica divise in quattro semi: Remi, Ponci, Gabbiani e Torte. Questa l’opa ideata da Giovanni Pelosini e disegnata da Tommaso Eppesteingher

