Home

Cronaca

Ecco i tre autobus elettrici comprati dal Comune e dati in gestione ad AT

Cronaca

27 Febbraio 2026

Ecco i tre autobus elettrici comprati dal Comune e dati in gestione ad AT

Livorno, 27 febbraio 2026 Ecco i tre autobus elettrici comprati dal Comune e dati in gestione ad AT

Il trasporto pubblico livornese si arricchisce di tre bus elettrici acquistati dal Comune di Livorno e gestiti da Autolinee Toscane.

L’investimento complessivo ammonta a € 1.726.861,20 ed è il primo di un finanziamento più ampio pari a 16 milioni di euro che deriva dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze del 9 febbraio 2021, n. 71 che ha assegnato le risorse per il periodo 2019-2023 al Comune di Livorno per il rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e per il miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, per l’attuazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, ai sensi dell’articolo 5 del DPCM del 17 aprile 2019.

I tre bus elettrici sono stati presentati oggi in piazza del Luogo Pio alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dell’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello, di Gianni Bechelli presidente Onorario Autolinee Toscane, di Luca Barsaglini direttore di Servizio Dipartimento Nord, Emiliano Cipriani responsabile Settore Gestione Parco, Simone Talamucci responsabile di Servizio Bacino Territoriale Provincia di Livorno

I tre mezzi elettrici saranno principalmente impiegati lungo le Linee urbane che attraversano il centro città, al momento, ad esempio, saranno utilizzati, sulla Linea 3 che, partendo da via Grande (via Cogorano), attraversa il centro per arrivare alla Scopaia passando da Coteto.

I bus appartengono alla gamma Karsan E -Ata, sono prodotti dall’azienda turca Karsan e misurano 12 metri. Ogni bus può trasportare fino a 89 clienti di cui 40 seduti ed ha una autonomia dichiarata dalla casa costruttrice di 450 km al giorno, con un tempo di ricarica di 3 ore e 30 minuti in corrente continua fino a 150kW di potenza. Ha il pianale ribassato per facilitare la salita e la discesa dei clienti ed è dotato di una piattaforma manuale per la salite e la discesa delle persone a mobilità ridotta. Dispone di tutti i dispositivi di sicurezza necessari come: sistema di frenata elettronico; sistema antiscivolamento; sistema di aiuto partenza in salita; anti-roll bar anteriore; sistema di rilevamento incendi; sistema di frenata rigenerativo e sistema elettronico di stabilità.

Il mezzo ha anche la capacità di recuperare energia durante il rallentamento, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica. Ad emissioni zero, hanno anche la particolarità di essere silenziosi e senza vibrazioni, migliorando sia l’ambiente e il comfort per passeggeri e conducente, che l’ambiente esterno della città. Per farsi notare da pedoni, ciclisti etc. in movimento emettono un suono di avviso.

I bus elettrici in funzione vengono alimentati da stazioni di ricarica elettriche mobili, con una potenza di ricarica di 20/40 kW che consente di far tornare al 100% il mezzo in circa 10 ore.

Interventi

Sindaco Luca Salvetti

“Segnalo che questo intervento è collegato agli obiettivi del PNRR sul quale abbiamo lavorato con grande puntualità e ottenendo il massimo risultato e in più il Comune ha acquistato questi ultimi tre nuovi mezzi all’interno di un percorso che ha fatto sì che negli ultimi quattro anni siano 99 i mezzi nuovi che sono a disposizione della città attraverso Autolinee Toscane. Abbiamo rinnovato il parco in maniera considerevole. L’ultimo elemento che voglio mettere in risalto è che questi mezzi elettrici opereranno soprattutto su linee che arrivano nel centro città con l’obiettivo naturale di confermare il calo di inquinamento della nostra città. Il nostro è un trend virtuoso e vogliamo migliorarlo ancora.

Ringraziamo Autolinee Toscane che danno il loro contributo a questo nostro impegno”.

Assessora Giovanna Cepparello

“Il finanziamento di 16 milioni verrà speso nei prossimi anni e si concluderà nel 2031, quindi saranno acquistati ulteriori mezzi.

Il bus elettrico migliorerà la qualità soprattutto nella centrale via Grande.

Oltre ai soldi del contratto di servizio, che comunque sono circa 4 milioni l’anno, nel corso degli anni abbiamo investito risorse importanti per garantire prezzi calmierati per gli abbonamenti in base all’Isee e anche dei piani di gratuità durante le feste natalizie e l’estate. Questa politica di rilancio del trasporto pubblico sta dando ottimi frutti.

Ci tengo a ringraziare, in particolar modo, l’Ufficio Mobilità Sostenibile qui rappresentato da Francesco Repetti, Silvia Chiri e Eleonora Commone, e il dirigente Luca Barsotti. Tutto nasce dal Pums, cioè dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile perché anche questo finanziamento lo abbiamo avuto grazie al fatto che avevamo un piano e quindi abbiamo potuto attingere anche a quello nazionale che ha finanziato diverse città anche in Toscana”.

Gianni Bechelli

“Questi 3 nuovi bus elettrici, acquistati dal Comune di Livorno e dati in gestione alla nostra azienda per il servizio di trasporto pubblico, rappresentano un segnale importante. Mostrano non solo la costante ed efficace collaborazione fra noi e l’Amministrazione Comunale di Livorno, ma anche che la nostra azienda e il Comune si muovono in una comune direzione con lo scopo di rendere sempre più efficace la mobilità collettiva sostenibile così da ridurre la pressione del traffico privato sull’ambiente e sulla qualità della vita delle persone. Come Autolinee Toscane stiamo investendo molto su nuovi bus sempre più ecologicamente sostenibili, nuove tecnologie e formazione del personale. Ad esempio, entro aprile 2026 saranno 99 i nuovi bus che abbiamo messo in servizio sulle strade del bacino territoriale della provincia di Livorno da quando abbiamo iniziato la gestione del trasporto pubblico locale su gomma in Toscana. Abbiamo cioè rinnovato oltre un terzo del parco mezzi a Livorno, tanto che l’età media degli autobus che, quando siamo arrivati era di più di 13 anni, adesso è vicina ai 7 anni. Lo facciamo proprio perché vogliamo incrementare l’uso degli autobus rendendo il trasporto pubblico sempre più attrattivo. Il prossimo passo sarà far sì che i bus possano svolgere il proprio servizio in maniera più efficiente liberando nelle nostre città percorsi dedicati alla mobilità collettiva” .