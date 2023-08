Home

Ecco il nuovo assetto del Movimento 5 Stelle Livorno

9 Agosto 2023

Livorno 9 agosto 2023

“Siamo felici di aver presentato in conferenza stampa la squadra dei Rappresentanti che ci consentirà di coordinare al meglio l’azione politica del nuovo Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Livorno”.

Dichiarano dal movimento e proseguono:

“Questo passaggio fondamentale è legato alla riorganizzazione complessiva del Movimento 5 Stelle sui territori, fortemente voluta dal nostro Presidente Giuseppe Conte ed evidenzia un punto di svolta importante per la nostra forza politica, nonché l’inizio di un nuovo metodo di lavoro per essere più efficaci nell’ascolto dei bisogni dei cittadini e nella realizzazione di proposte e progetti che diano risposte a questi bisogni”.

Una delle grandi novità dei Gruppi Territoriali è che, attraverso l’Assemblea, gli iscritti avranno anche un nuovo potere organizzativo e decisionale e un ampio spazio di confronto e di dialogo con la società civile, con comitati, associazioni, sindacati, categorie economiche e organismi rappresentativi attraverso lo scambio e la diffusione di idee e progetti che potranno anche essere proposti al Comitato nazionale progetti, attraverso un continuo interscambio tra i territori e gli organismi regionali e nazionali.

Fondamentale sarà l’attività dei Gruppi di Lavoro di nuova costituzione che saranno aperti anche a cittadini non iscritti al Movimento per la costituzione del futuro programma delle elezioni amministrative del 2024.

“Come già noto, la nostra assemblea ha eletto come Rappresentante Alessandra Rossi, insegnante e cantante lirica che è stata consigliera comunale nella precedente consiliatura e Presidente della commissione Pari Opportunità e della commissione Cultura, Istruzione, Turismo e Sport”.

“Ringraziamo Alessandra per la disponibilità dimostrata e ci teniamo a sottolineare che, a differenza di quanto avviene nei partiti tradizionali, la/il Rappresentante del gruppo non solo non si potrà candidare per nessuna tornata elettorale nel corso del suo mandato e non può essere scelto fra gli attuali eletti.

Una differenza di metodo che è sostanziale e che evita sovrapposizioni di incarichi ed eventuali conflitti di interesse nelle scelte delle future candidature.

Come da Regolamento nazionale, il movimento ha nominato un vice Rappresentante vicario nella figura di Francesco Marchesi, docente di storia della filosofia politica presso l’Università di Pisa, che ha iniziato da circa un anno a seguire le attività nel nostro Movimento locale e che ha messo a disposizione le sue grandi competenze al servizio del gruppo.

Sono stati nominati come vice Rappresentanti Lucia Grassi, consigliera del Movimento 5 Stelle in carica e Andrea Morini, attivista storico e membro della precedente amministrazione come assessore allo sport.

A fine mese, dopo l’approvazione dell’assemblea; il movimento comunicherà i tre nomi delle persone scelte come Referenti tematici per la formazione, i giovani e i progetti.

