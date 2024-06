Home

Politica

Ecco il nuovo consiglio comunale, il PD perde la maggioranza

Politica

12 Giugno 2024

Ecco il nuovo consiglio comunale, il PD perde la maggioranza

Livorno 11 giugno 2024 – Ecco il nuovo consiglio comunale, il PD perde la maggioranza

Al termine delle votazioni che hanno visto vincitore al primo turno il sindaco uscente Luca Salvetti questa è la composizione del consiglio comunale

Il PD è il primo partito con ben 14 consiglieri comunali. Rispetto ai 5 anni precedenti perde 4 consiglieri a favore delle liste civiche a sostegno di Salvetti e quindi perde anche la maggioranza assoluta in consiglio comunale. I consiglieri in totale sono 32 e il pd ne ha 14, meno della metà.

A Livorno Civica vanno tre consiglieri di cui i primi due eletti sono gli ex assessori Raspanti e Cepparello che se riconfermati dal Salvetti, cederanno il posto al quarto e quinto candidato più eletto della coalizione

Protagonisti per Livorno ottiene due consiglieri tra cui l’ex assessore Lenzi e anche qui, se riconfermato da Salvetti, lascerà il posto al terzo candidato più votato della sua lista

Alleanza verdi sinistra che ha sostenuto Salvetti entra in consiglio comunale con un consigliere.

A destra, per il Partito Popolare che ottiene un posto, entra la candidata sindaco Costanza Vaccaro. Fratelli d’Italia ottiene 3 costi in consiglio comunale guadagnandone 2 rispetto al passato quando era rappresentato da Andrea Romiti che aveva corso a candidato sindaco e che questa volta non è riuscito ad entrare.

La lista Guarducci ottiene 2 consiglieri, mentre la Lega ne ottiene tre perdendo dunque due consiglieri rispetto allo scorso mandato

Per quanto riguarda lo schieramento a sinistra del Primo Polo, Buongiorno Livorno si guadagna 2 posti mentre i pentastellati 3. Potere al Popolo ora Alternativa Popolare sparisce dalla composizione del consiglio comunale

Questi i nomi dei consiglieri comunali

Ecco il nuovo consiglio comunale, il PD perde la maggioranza

Partito democratico 14 seggi

Enrico Bianchi, Pietro Caruso, Valerio Ferretti (detto Bred), Giulia Guarnieri, Bintou Mia Diop (detta Mia), Lorenzo Midili, Eleonora Agostinelli, Andrea Benassi, Cristina Lucetti, Piero Tomei, Francesca Cecchi, Irene Sassetti, Giorgio Pacini, Giulia Aringhieri (riserve Vivoli, Di Cristo, Leone)

Livorno Civica 3 seggi

Andrea Raspanti, Giovanna Cepparello, Giovanni La Sala (riserve Arianna Terreni, Francesca Ricci)

Protagonisti per Livorno 2 seggi

Simone Lenzi, Michela Castellani (riserva Roberto Danieli)

Alleanza Verdi Sinistra 1 seggio

Denise Bertozzi

Buongiorno Livorno 2 seggi

Valentina Barale, Pietro Panciatici (riserva Giuseppina Anzovino)

Movimento Cinque Stelle 3 seggi

Stella Sorgente, Francesco Belais, Andrea Morini

Lista Guarducci 2 seggi

Alessandro Guarducci, Massimo Vitrani

Fratelli d’Italia 3 seggi

Marcella Amadio, Alessandro Palumbo, Alessandro Perini

Lega 1 seggio

Carlo Ghiozzi

Alternativa Popolare 1 seggio

Costanza Vaccaro

Ecco il nuovo consiglio comunale, il PD perde la maggioranza