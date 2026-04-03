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Cronaca

Ecco il nuovo sito multilingue della Rete Antiviolenza di Livorno

Cronaca

3 Aprile 2026

Ecco il nuovo sito multilingue della Rete Antiviolenza di Livorno

Livorno3 aprile 2026 Ecco il nuovo sito multilingue della Rete Antiviolenza di Livorno

Livorno lancia il nuovo sito della Rete Antiviolenza cittadina: reteantiviolenza.comune. livorno.it

Uno spazio digitale con traduzioni in più lingue, per informare, aiutare e sostenere le donne che subiscono violenza, per offrire informazioni, supporto e orientamento.

Il nuovo sito raccoglie in un unico spazio digitale tutti i riferimenti operativi della Rete tra cui: lo sportello di ascolto, la consulenza psicologica, l’assistenza sociale e l’orientamento legale; l’accesso ai servizi socio-sanitari, inclusi quelli attivi 24 ore su 24 per le situazioni di emergenza; una sezione dedicata ai soggetti (Associazione LUI e Psicosfera – Spazio Psicom) che si occupano di programmi di ascolto e responsabilizzazione rivolti agli uomini autori di violenza, per prevenire la recidiva.

La presentazione si è svolta il 31 marzo scorso al Centro Donna del Comune di Livorno.

All’incontro ha partecipato la vicesindaca Libera Camici, insieme alla referente comunale del Coordinamento della rete antiviolenza, Silvia Bartoli e alle rappresentanti dei soggetti della Rete territoriale antiviolenza.

Il sito è il risultato di un percorso collettivo di allargamento e rafforzamento della rete che l’Amministrazione comunale, supportata dall’Università di Firenze, ha coordinato negli ultimi due anni, coinvolgendo tutti i soggetti partner nella raccolta e validazione dei contenuti, nell’aggiornamento dei recapiti e nella produzione di materiali informativi. L’obiettivo è che diventi uno strumento vivo, aggiornato e riconoscibile come punto di riferimento digitale per tutte le donne del territorio.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati: le funzionalità del nuovo sito web, pensato per essere accessibile e intuitivo; i servizi della Rete territoriale antiviolenza disponibili a Livorno e sul territorio; le modalità di accesso e di supporto per le donne in difficoltà.

Ecco il nuovo sito multilingue della Rete Antiviolenza di Livorno

Il portale della Rete Antiviolenza di Livorno, è stato spiegato, nasce con l’obiettivo di rendere più accessibili le informazioni sui servizi disponibili per le donne che si trovano in situazioni di pericolo o subiscono violenza. Il sito rappresenta un punto di riferimento digitale dove è possibile conoscere i servizi attivi sul territorio, sapere come chiedere aiuto e trovare un supporto concreto in modo rapido e riservato.

Sulla homepage è possibile anche trovare tutte le informazioni tradotte in varie lingue, grazie al prezioso contributo dell’Associazione CESDI APS.

La Rete Antiviolenza di Livorno riunisce i principali soggetti istituzionali e del terzo settore impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, in attuazione delle Linee Guida della Rete Antiviolenza adottate dall’Amministrazione comunale a seguito della sottoscrizione, avvenuta nel 2024, del Protocollo d’intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione, contrasto e presa in carico del fenomeno della violenza di genere.

La Rete Antiviolenza nasce con l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza di genere e di offrire sostegno, protezione e orientamento alle persone che ne sono vittime, direttamente o indirettamente.

È composta da istituzioni pubbliche, enti e associazioni del territorio, tra cui i centri antiviolenza Ippogrifo APS e Randi APS, le Forze dell’Ordine, il Pronto Soccorso e i Servizi Sociali, che collaborano in modo coordinato per costruire un sistema integrato di intervento, capace di fornire risposte efficaci, tempestive e rispettose dei diritti e della dignità di ogni persona.