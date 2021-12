Home

12 Dicembre 2021

Ecco “Istanti Ventiventidue”, il calendario 2022 di In Associazione

Un viaggio attraverso la diversità, storie di straordinaria normalità, nuove paure e pregiudizi raccontato in 12 scatti

Livorno 12 dicembre 2021

In Associazione l’Associazione di Promozione Sociale , erede dell’ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LIVORNO onlus ha presentato presso presso Thisintegra in via Guanucci 3 Livorno, il calendario solidale per il nuovo anno che sta per arrivare

Alla presentazione del calendario anche l’assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti

Il calendario si chiama “ISTANTI VENTIVENTIDUE ” ed è un viaggio attraverso la diversità, storie di straordinaria normalità, nuove paure e pregiudizi raccontato in 12 scatti

Un istante da condividere per sentire l’armonia tra le tante diversità. Il calendario 22 realizzato e curato da Francesco Martinelli

Francesco Martinelli, ideatore e autore delle foto racconta cosa c’è dietro ai sui scatti

Fabrizio Torsi presidente In Associazione: ” il calendario rappresenta in 12 scatti la diversità in generale e pregiudizi.

E’ un calendario solidale per l’associazione, e se funziona, il piccolo gruzzoletto assieme al 5×1000 e altri finanziamenti contribuirà a far continuare l’associazione a mettere a disposizione il suo parco macchine di 18 mezzi adattati”

Per acquistare il calendario basta andare sul sito internet www.inassociazione.it oppure inviare una email a info@inassociazione.it

