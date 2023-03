Home

21 Marzo 2023

Ecco la nuova imbarcazione per gli atleti con disabilità del Tomei donata da Olt (Foto)

Livorno 21 marzo 2023 – Ecco la nuova imbarcazione per gli atleti con disabilità del Tomei donata da Olt

Donata dalla Società OLT Offshore LNG Toscana al Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei” la nuova imbarcazione per gli atleti con disabilità.

Presenti alla Cerimonia: il dirigente alla politiche sociali Caterina Tocchini, il garante dei disabili Valerio Vergili, il vicepresidente della federazione Canottaggio Antonio Giuntini; Il presidente della Federazione Canottaggio Toscana Giuseppina Anna di Lauro e per la società OLT Off Shore Bandini Maria Sole e Monica Giannetti

In oltre mezzo secolo di attività, gli atleti del canottaggio del Gruppo Sportivo Tomei si sono messi in evidenza ottenendo ottimi risultati, sia in campo Nazionale che Internazionale, conseguendo vittorie di Campionati Italiani e Mondiali

Il Gruppo Sportivo, da più di un decennio ormai, conduce un’attività di allenamento e integrazione di questi atleti “speciali” presso la sede degli Scali D’Azeglio a Livorno, in collaborazione con l’associazione di Volontariato Sportlandia, partner indispensabile senza il quale non sarebbe stato possibile neanche immaginare un simile progetto.

Più recentemente la società sportiva ha consentito ad alcuni atleti di approfondire la propria esperienza anche in campo prettamente agonistico, partecipando a gare pararowing con importanti risultati, citando in particolare la vittoria da parte di un’atleta di sei medaglie (2 argenti e 4 bronzi) ai Global Games di Brisbane del 2019, che equivalgono ai Giochi Olimpici per disabili intellettivi.

Questi valorosi risultati ottenuti principalmente, negli ultimi anni, si sono avuti ricorrendo all’utilizzo di barche prese in prestito. Ora grazie a OLT un nuovo percorso

Grazie alla donazione di OLT Offshore LNG Toscana, il Gruppo Sportivo avrà a disposizione un’imbarcazione adatta e più performante, che permetterà di soddisfare adeguatamente le esigenze di crescita di questo movimento, a favore di una migliore integrazione dei ragazzi.

Il Comandante VVF Ing. Ugo D’Anna, Presidente del Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Livorno “Corrado Tomei”, ha dichiarato: “Siamo certi che avere una barca a disposizione per gli allenamenti e per la partecipazione alle gare darà molto entusiasmo a tutti, atleti, tecnici e non ultime le famiglie degli atleti alle quali cerchiamo di dare un piccolo supporto attraverso il progetto intrapreso. Ciò contribuirà a qualificare ancora di più l’impegno della Sezione in campo sportivo e sociale”.

Monica Giannetti, HSE Manager di OLT Offshore LNG Toscana, ha sottolineato: “Da ormai quasi 10 anni siamo presenti sul territorio con le nostre attività. Il nostro lavoro è dare energia all’Italia, la nostra vocazione è fornire un contributo alla comunità locale affinché tutti possano avere la possibilità di sviluppare le proprie attitudini e il proprio talento. Lo sport, e in particolare il canottaggio, sono un simbolo di inclusione e collaborazione, principi che da sempre sosteniamo e difendiamo”.

