Ecco la stagione teatrale 2024-25 del teatro Goldoni. 50 le serate di spettacolo tra lirica, prosa, sinfonica, musica da camera

17 Luglio 2024

17 Luglio 2024

Livorno 17 luglio 2024 – Ecco la stagione teatrale 2024-25 del teatro Goldoni. 50 le serate di spettacolo tra lirica, prosa, sinfonica, musica da camera

È stata presentata sul palcoscenico del Teatro Goldoni la nuova Stagione teatrale 2024-2025 con gli interventi del Sindaco e Presidente della Fondazione Goldoni Luca Salvetti, dell’Assessore alla cultura Simone Lenzi, di Mario Menicagli ed Emanuele Gamba, rispettivamente Direttore amm.vo e Direttore artistico del Goldoni e della Vice Presidente della Fondazione Livorno Giovanna Colombini.

Sono 50 le serate di spettacolo tra lirica, prosa, sinfonica, musica da camera, che dal prossimo ottobre fino alla primavera inoltrata 2025 animeranno lo storico Teatro livornese. a cui si aggiungeranno eventi ed ulteriori iniziative nel corso dell’anno.

Cronologicamente il primo cartellone ad alzare il sipario sarà la prosa il 5 ottobre con La scommessa, dramma ridicolo in due atti dell’attore, regista ed autore livornese Emanuele Barresi, per una stagione che proseguirà con attrici ed attori quali Giuliana De Sio, Milena Vukotic, Geppi Cucciari, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, Neri Marcorè e molti altri.

Sarà la volta della lirica il 26 ottobre con l’esecuzione per la prima volta al Teatro Goldoni della grandiosa e possente Messa da requiem per soli, coro ed orchestra di Giuseppe Verdi e che proseguirà con altri due capolavori del Cigno di Busseto quali La traviata (3 gennaio) e Falstaff (24 e 26 aprile) con Tosca di Puccini (attesa il 14 e 16 marzo). Il compositore livornese Pietro Mascagni – di cui il Mascagni festival, dipartimento della Fondazione Goldoni, si appresta a celebrare dal prossimo 2 agosto con la quinta edizione del Festival – sarà ricordato nel giorno in cui cade l’anniversario della sua nascita (il 7 dicembre) con Buon compleanno Mascagni ed i cori tratti dalle sue opere. La proposta lirica sarà completata con il doppio appuntamento per “Opera Oggi”, una rassegna che propone l’ascolto di opere del passato rivisitate con occhio moderno (Cantata del caffè BWV 211 di Johann Sebastian Bach) e novità di musicisti del nostro tempo come Michele dall’Ongaro e Maurizio Agostini (che presenterà un lavoro in prima assoluta).

Protagonista nella lirica così come nella ricca stagione sinfonica (14 concerti complessivi, con il progetto artistico di Emanuele Gamba e Luciano Corona e la consulenza musicale di Paolo Noseda), sarà l’Orchestra del Teatro Goldoni gestita da Opera Music Management e vedrà la partecipazione direttori e solisti affermati nel panorama artistico internazionale, anche grazie alla rinnovata collaborazione con Accordi Musicali International Classical Music Festival e con l’apprezzata Orchestra della Toscana che sarà impegnata in due concerti.

La proposta musicale sarà ulteriormente ampliata con l’apprezzata rassegna di musica da camera “Classica con gusto” in Goldonetta, realizzata con Menicagli Pianoforti ed il progetto artistico di Carlo Palese, giunta alla XIV edizione (7 appuntamenti) e da ulteriori contributi a questo genere musicale così ricco di fascino con i solisti dell’Orchestra Goldoni ed il progetto artistico di Luciano Corona in collaborazione con Opera Laboratori e AMAT Teatri di Siena.

Conferme abbonamenti presso il botteghino del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) dal 25 luglio al 22 agosto (martedì e giovedì 10/13); nuovi abbonamenti dal 27 agosto (martedì e giovedì 10/13); biglietti per i singoli spettacoli in vendita dal 17 settembre (martedì e giovedì 10/13).

Tutte le informazioni sulla stagione su www.goldoniteatro.it

STAGIONE LIRICA

Teatro Goldoni

Sabato 26 ottobre, ore 21 – Domenica 27 ottobre, ore 17 (fuori abbonamento)

VERDI: MESSA DA REQUIEM

per soli, coro e orchestra

Eric Lederhandler direttore

Marianna Mappa soprano , Irene Molinari contralto, Raffaele Tassone tenore – Davide Procaccini basso

Maurizio Preziosi maestro del Coro

Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Venerdì 3 gennaio, ore 20

LA TRAVIATA

Melodramma su libretto di Francesco Maria Piave dal dramma La Dame aux camélias di A. Dumas figlio

musica di Giuseppe Verdi

Mario Menicagli, direttore

Nicola Fanucchi regia

Maurizio Preziosi maestro del Coro

Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Nuovo allestimento del Teatro Goldoni di Livorno

Venerdì 14 marzo ore 20 – Domenica 16 marzo ore 16

TOSCA

Melodramma in tre atti su libretto di G. Giacosa e L. Illica, dal dramma omonimo di Victorien Sardou

musica di Giacomo Puccini

Henry Kennedy direttore

Luca Orsini regia

Marco Bargagna maestro del Coro

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Coro Archè

Coro Voci Bianche Teatro del Giglio e Cappella Santa Cecilia

diretto da Lorenzo Corsaro

Nuovo allestimento del Teatro del Giglio di Lucca . Coproduzione Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Goldoni di Livorno

Giovedì 24 aprile ore 20 – Sabato 26 aprile, ore 20

FALSTAFF

Commedia lirica – libretto di Arrigo Boito dalla commedia The merry wives of Windsor

e dal dramma The History of Henry the Fourth di Shakespeare

Musica di Giuseppe Verdi

Marco Guidarini direttore

Emanuele Gamba regia

Maurizio Preziosi maestro del Coro

Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Nuovo allestimento e coproduzione Teatro Goldoni e SNG Opera Ljubljana

Fuori abbonamento (ed in omaggio agli abbonati stagione lirica)

Sabato 7 dicembre, ore 21

BUON COMPLEANNO MASCAGNI!

Cori Mascagnani

Maurizio Preziosi direttore

I solisti dell’Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Goldonetta

Domenica 3 novembre ore 18

Lunedì 4 novembre 9.30 e 11.30 (riservato Scuole)

CANTATA DEL CAFFE’BWV211 di Johann Sebastian Bach

BACH HAUS di Michele dall’Ongaro

Giovanni Battista Rigon direttore

Emanuele Gamba regia

Ensemble strumentale del Teatro Goldoni

Allestimento del Teatro Goldoni

Lunedì 1 dicembre, ore 18

Lunedì 2 dicembre, ore 9.30 e ore 11.30 ( riservato scuole )

Prima rappresentazione assoluta

CHICHIBIO E LA GRU di Maurizio Agostini

Lorenzo Sbaffi direttore

Stefano Mecenate regia

Ensemble strumentale del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno



Allestimento del Teatro Goldoni

in coproduzione con il Conservatorio Pietro Mascagni

STAGIONE DI PROSA

Teatro Goldoni

Sabato 5 ottobre, ore 21

Fondazione Teatro Goldoni, Essepi produzioni, Compagnia degli onesti, Teatro dell’aglio

LA SCOMMESSA

Dramma ridicolo in due atti

di Emanuele Barresi

con Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi

scenografie e costumi Adelia Apostolico

regia Emanuele Barresi

Mercoledì 6 novembre ore 21

Teatro Stabile di Torino, Teatro Stabile di Bolzano, TSV Stabile del Veneto

COSE CHE SO ESSERE VERE

di Andrew Bovell

regia Valerio Binasco

con Giuliana De Sio, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana Faggiano

Venerdì 29 novembre, ore 21

GITIESSE Artisti Riuniti

COSÌ È (SE VI PARE)

di Luigi Pirandello

regia Geppy Gleijeses

con Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato

Domenica 15 dicembre, ore 18

ITC2000 produzioni

PERFETTA

testi e regia Mattia Torre

musiche originali Paolo Fresu

con Geppi Cucciari

Venerdì 17 gennaio, ore 21

Teatro degli Incamminati, Teatro Biondo di Palermo

I RAGAZZI IRRESISTIBILI

di Neil Simon

regia Massimo Popolizio

con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

Mercoledì 19 febbraio, ore 21

Nuovo Teatro, Leone Film Group, Teatro della Toscana

PERFETTI SCONOSCIUTI

di Paolo Genovese

regia Paolo Genovese

con Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Marco Bonini, Alice Bertini, Dino Abbrescia,

Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina

Martedì 4 marzo, ore 21

Teatro Arca Azzurra

OTELLO

di William Shakespeare

adattamento e traduzione Francesco Niccolini

regia Emanuele Gamba

con Giuseppe Cederna, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Lucia Socci, Lorenzo Carmagnini, Riccardo Naldini, Elisa Proietti

Mercoledì 19 marzo ore 21

Marche Teatro, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Drammaturgia e regia Giorgio Gallione

con Neri Marcorè, Rosanna Naddeo, Giua voce e chitarra, Barbara Casini voce, chitarra e percussioni, Anais Drago violino e voce, Francesco Negri pianoforte, Alessandra Abbondanza voce e fisarmonica

Martedì 1 aprile, ore 21

Carrozzeria Orfeo

SALVEREMO IL MONDO PRIMA DELL’ALBA

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

con Sebastiano Bronzato, Alice Giroldini, Sergio Romano, Roberto Serpi, Massimiliano Setti,

Ivan Zerbinati

STAGIONE SINFONICA

Progetto artistico Emanuele Gamba – Luciano Corona

Consulenza musicale Paolo Noseda

in collaborazione con Accordi Musicali International Classical Music Festival

Teatro Goldoni

Giovedì 31 ottobre, ore 21

INAUGURATIO

Il fantastico in musica

Mario Menicagli direttore

Alexey Gugnin pianoforte

Orchestra del Teatro Goldoni

programma E. Grieg Peer Gynt suite n. 1, F. Listz Totentanz, parafrasi del Dies irae, S 126,

J. Williams Star Wars: suite per orchestra

Sabato 9 novembre, ore 21

PUCCINI CELEBRATIONEM

Paolo Ponziano Ciardi direttore

Zee Zee pianoforte

Enrico Rotoli maestro del Coro

Coro Filarmonico di Montughi

Orchestra del Teatro Goldoni

programma C. Saint-Saëns Concerto n.2 per pianoforte in sol minore, op. 22,

G. Puccini Messa a quattro voci con orchestra (Messa di Gloria), SC 6

Sabato 16 novembre, ore 21

FABULOSA

Fiabe in musica

Raffaele Cancelliere direttore

Orchestra del Teatro Goldoni

programma Fiabe AA.VV

Sabato 4 gennaio, ore 21

HAPPY-FANIA

Eric Lederhandler direttore

Monica Zhang pianoforte

Orchestra del Teatro Goldoni

programma C. Debussy Petite Suite, M. Ravel Concerto in sol, S. Prokofiev Pierino e il Lupo op.67

Sabato 11 gennaio, ore 21

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Tianyi Lu direttrice

Roberto Cominati pianoforte

programma A. Pärt Cantus in memoriam di Benjamin Britten, R. Strauss Burleske, per pianoforte e orchestra,

J. Brahms Serenata n.1 op.11

Sabato 25 gennaio, ore 21

MOZARTIANA 2025

Eric Lederhandler direttore

Simone Tavoni pianoforte

Bastiana Sarah Baratta, Bastiano Andrea Calce, Colas Cesare Kwon

Orchestra del Teatro Goldoni

programma W. A. Mozart Concerto n. 3 per pianoforte in re maggiore K 40 – Bastiano e Bastiana K 50 – Singspiel in un atto

Giovedì 6 febbraio, ore 21 – Teatro Goldoni

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

Riccardo Bisatti direttore

Alessia Panza soprano – Fabrizio Beggi basso

programma S. Barber Adagio per archi op.11, D. Šostakovič Sinfonia n.14 per soprano, basso, archi e percussioni op.135

Venerdì 14 febbraio, ore 21 – Teatro Goldoni

MUSICA AMORIS

Gianluca Greco direttore

Alessandro Taverna pianoforte

Orchestra del Teatro Goldoni

programma S. Rachmaninov Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra in do minore op. 18, P. I. Cajkovskij Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64

Sabato 1 marzo, ore 21 – Teatro Goldoni

CARNIVAL CONCERT 2025

Maatouk Toufic direttore

Dino De Palma violino

Orchestra del Teatro Goldoni

programma G. Fauré Masques et bergamasques op.112, C. Saint-Saëns Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra op. 28, M. Richter Primavera, F. Schubert Sinfonia n.5 in si bemolle maggiore D. 485

Venerdì 4 aprile, ore 21 – Teatro Goldoni

C’EST CHIC

Eric Lederhandler direttore

Maria Gabriella Mariani pianoforte

Orchestra del Teatro Goldoni

programma F. Chopin Concerto n. 2 per pianoforte in fa minore op.21

L. van Beethoven Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60

Sabato 31 maggio, ore 21 – Teatro Goldoni

CANTICUM LAUDIS

Gianmaria Fantato Pontini direttore

Gian Luca Zoccatelli maestro del Coro

Coro Il Cimento Armonico

Orchestra del Teatro Goldoni

programma F. Mendelssohn Sinfonia n. 2 in si bemolle maggiore “Lobgesang” (Canto di lode)

per soli, coro, orchestra e organo op. 52

Fuori abbonamento

Domenica 27 ottobre, ore 17 – Teatro Goldoni

VERDI: MESSA DA REQUIEM

per soli, coro e orchestra

Eric Lederhandler direttore

Maurizio Preziosi maestro del Coro

soprano Marianna Mappa, contralto Irene Molinari, tenore Raffaele Tassone, basso Davide Procaccini

Orchestra e Coro del Teatro Goldoni

Venerdì 20 dicembre, ore 18 – Goldonetta (Ingresso libero)

YOM – Young Opera Musician 2024

Finalisti del concorso YOM 2024

Gianluca Greco direttore

programma AA.VV. per violoncello

Domenica 22 dicembre, ore 18 – Duomo di Livorno (g. c. – Ingresso libero)

CONCERTO DI NATALE

Eric Lederhandler direttore

programma F. Schubert Messa n. 2 in sol maggiore D.167 Concerto vincitori Yom24

CLASSICA CON GUSTO 2024

La Stagione di Musica da Camera in Goldonetta (14^ edizione)

Progetto artistico Carlo Palese

Goldonetta – Inizio concerti ore 21

Martedì 19 novembre

LIGHTING BOSSO TOUR 2024

Francesco Libetta pianoforte

Musiche di J. S. Bach, L.v. Beethoven, R. Schumann, E. Bosso, F. Chopin, F. Glass

Giovedì 16 gennaio

IL RESPIRO INFINITO

Samuele Telari, fisarmonica

Musiche di J. S. Bach, F. Schubert, D. Schostakovich, P. I. Tchaikovsky, G. Ligeti

Martedì 18 febbraio

LO SGUARDO ALTROVE, TRA IMMAGINE E RICORDO

Gala Chistiakova pianoforte

Musiche di J. S. Bach, F. Liszt, W. A. Mozart, E. Grieg, C. Debussy, M. Ravel

Giovedì 6 marzo

GRAN TOUR

Ensemble Il Rossignolo

Martino Noferi flauto dolce, Marica Testi oboe e flauto traversiere, Ottaviano Tenerani clavicembalo

Musiche di G. P. Telemann, A. Lotti, A. Vivaldi, G. Sammartini

Martedì 25 marzo

LA POESIA SI FA MUSICA

Sylvia Schwartz soprano, Mario Montore pianoforte

Musiche di V. Bellini, A. Dvorak, J. Turina, F. Schubert

Giovedì 10 aprile

LA MUSICA PERFETTA

Quartetto Guadagnini

Fabrizio Zoffoli, Alessandra Cefaliello, Cristina Papini, Matteo Rocchi

Musiche di W. A. Mozart, L. Janacek, D. Shostakovich

Martedì 20 maggio

PIANISTA VINCITORE DI LIVORNO PIANO COMPETITION 2024

Abbonamenti: € 64 (€ 56 per chi fosse già abbonato alla stagione sinfonica del Goldoni); biglietti: € 10 in vendita dal mese di settembre. Il simpatico buffet al termine del concerto è offerto dagli organizzatori.

Il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290) è aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 – Info: www.goldoniteatro.it

I CONCERTI DA CAMERA DELL’ORCHESTRA

DEL TEATRO GOLDONI 2024 – 2025

Progetto artistico Luciano Corona

In collaborazione con Opera Laboratori e AMAT Teatri di Siena

Goldonetta – Inizio concerti ore 21

Venerdì 22 Novembre

STORIA DEL SOLDATO NELLA RETE

Concetta Anastasi direttore

produzione AMAT Teatri di Siena

Ensemble dell’Unconventional Orchestra di AMAT

programma Historie du Soldat di I. Stravinsky

Venerdì 17 Gennaio

LEGNI, UN PO’ MENO…

Fabio Fabbrizzi flauto, Lucrezia Di Caro oboe, Federico Macagno clarinetto, Luciano Corona fagotto

programma C. P. E. Bach Concerto per flauto in re minore H.484.1, W. A. Mozart Quartetto per oboe in fa maggiore K 370/368b; Quintetto per clarinetto in la maggiore K 581, A. Vivaldi Concerto per fagotto in mi minore RV 484

Venerdì 21 Febbraio

Archi, alla corda!

Laura Quarantiello violino I, Pasquale De Pinto violino II

Matteo Tripodi viola, Alessandra Ercolani violoncello

programma W. A. Mozart Quartetto per archi n. 16 in mi bemolle maggiore K 428, L. van Beethoven Quartetto per archi n.5 in la maggiore op. 18

Sabato 8 Marzo

Le donne nascoste

Aurora Golfarini violino, Lavinia Golfarini violoncello

Chiara Mariani pianoforte

programma C. Schumann Trio per pianoforte in sol minore Op. 17, F. Mendelssohn Capriccio H.247,

C. Chaminade Trio per pianoforte n. 1 Op. 11

Venerdì 21 Marzo

OTTONI, PIANO!!!

Andrea Dell’Ira tromba I, Donino Gaudieri tromba II, Paolo Faggi corno

Giulio Clementi trombone, Vito De Nino tuba

programma arrangiamenti per quintetto d’ottoni delle colonne sonore dei film più famosi

Venerdì 18 Aprile

TROVO’ LA POESIA…

Luciano Corona direttore

Orchestra da Camera del Teatro Goldoni

programma A. Dvorak Serenata per 10 strumenti a fiato, violoncello, contrabbasso in re minore, op. 44 W. A. Mozart Serenata n. 10 in Si bemolle maggiore K 361 (K6 370a) “Gran Partita”

Venerdì 9 Maggio

IL RE DEI PAVONI

Valentino Zangara direttore

produzione AMAT Teatri di Siena

Ensemble dell’Unconventional Orchestra di AMAT

programma fiaba musicale di Concetta Anastasi

Biglietti – posto unico numerato € 5 – Gli abbonati alla Stagioni Sinfonica e Classica con Gusto avranno la possibilità di acquistare al prezzo speciale di € 2 i biglietti per tutti i Concerti da Camera dell’Orchestra del Teatro Goldoni

MODALITA’ E PREZZI STAGIONE 2024-2025

STAGIONE SINFONICA

Abbonamenti

I settore € 80 (11 Concerti) – II settore e Loggione € 60 – under 25 € 46

Biglietti

I settore € 12 – Ridotto Coop/Fedeltà € 10

II settore € 10 – Ridotto Coop/Fedeltà € 8

Loggione € 8

Ridotto Under 25 € 5

Conferme Abbonamenti dal 25 luglio al 22 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Nuovi Abbonamenti dal 27 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Biglietti dal 17 settembre (martedì e giovedì 10/13)

STAGIONE PROSA

Abbonamenti

I settore € 240 (9 Spettacoli) – II settore € 215 – Loggione € 180

Ridotto Under 25 € 112

Biglietti

I settore € 35 – Ridotto Coop/Fedeltà € 30

II settore € 30 – Ridotto Coop/Fedeltà € 26

Loggione € 22

Ridotto Under 25 € 15

Conferme Abbonamenti dal 25 luglio al 22 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Nuovi Abbonamenti dal 27 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Biglietti dal 17 settembre (martedì e giovedì 10/13)

STAGIONE LIRICA

Abbonamenti (4 Opere) e 7/12 in omaggio

I Settore € 118 – II Settore € 100 – Loggione € 65 – Giovani Under 25 € 60 (In ogni Settore)

Biglietti

I Settore Intero € 43 – Ridotto Coop/Fedeltà € 40

II Settore Intero € 38 – Ridotto Coop/Fedeltà € 35

Loggione € 20

Ridotto Under 25 € 20 (in ogni Settore)

Conferme Abbonamenti dal 25 luglio al 22 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Nuovi Abbonamenti dal 27 agosto (martedì e giovedì 10/13)

Biglietti dal 17 settembre (martedì e giovedì 10/13)

Dal 2 ottobre la biglietteria avrà orario martedì e giovedì 10/13 – mercoledì venerdì e sabato 16.30/19.30)

REQUIEM di Verdi – Biglietti I Settore € 20 – II Settore € 15 – Loggione € 10 – Under 25 € 10 (in ogni settore)

BUON COMPLEANNO MASCAGNI – Biglietto posto unico € 10