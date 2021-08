Home

Sport

Calcio

Ecco l’Armando Picchi Calcio 2021-22, i nuovi acquisti

Calcio

6 Agosto 2021

Ecco l’Armando Picchi Calcio 2021-22, i nuovi acquisti

Livorno 6 agosto 2021

Si è svolta , presso l’impianto sportivo di Banditella, la presentazione della Prima Squadra dell’Armando Picchi Calcio in vista della stagione 2021-2022, in cui la formazione bianco-amaranto militerà nel campionato di Eccellenza. Queste le parole dei protagonisti intervenuti:

SAURO BRONDI (Direttore Generale):

Questa è una società particolare, che rappresenta il nome di un grandissimo campione e quindi questa maglia deve essere sempre onorata, dentro e fuori dal campo.

Abbiamo fatto un cambiamento radicale, cercando di guardare al futuro, ma ci tengo a ringraziare giocatori come Cacciò, Imparato e Felloni che nell’ultimo decennio sono stati i pilastri del Picchi.

Anni fa abbiamo partecipato anche alla Serie D e il sogno di questo nuovo ciclo deve essere quello, possiamo fare grandi cose.

Per la società vedere i ragazzi del settore giovanile far parte della prima squadra è sicuramente una grande soddisfazione.

GRAZIANO PARDINI (Direttore sportivo):

Oltre alle qualità tecniche, abbiamo cercato sul mercato dei giocatori di spessore morale, guardando quindi l’uomo oltre il calciatore.

Siamo soddisfatti dell’organico allestito, a cui manca ancora un tassello sul quale stiamo lavorando.

Mi aspetto molto da giocatori come Bartorelli, Quilici e Testa che a mio modo di vedere non hanno ancora espresso tutto il potenziale che hanno e sono giocatori che in questa categoria possono fare la differenza.

NICOLA SENA (allenatore):

c’è stato un cambio generazionale anche doloroso per il legame che si era creato negli anni con i ragazzi, ma è stato necessario.

Ho fortemente voluto tutto le riconferme e i nuovi acquisti, tutti elementi che ho visto giocare in questi anni e che apprezzo molto.

Voglio un gruppo coeso e con una mentalità vincente, con l’ambizione di costruire un ciclo importante, testimoniata dalla fascia di capitano a Neri, una responsabilità che gli servirà per maturare ancora.

Inoltre, nell’organigramma societario, con Stefano Conti nel ruolo di presidente che ricopre da anni, è stata aggiunta la figura di Piero Lombardi nel ruolo di responsabile dell’area tecnica della Prima Squadra.

LA ROSA:



Portieri: Lorenzo Malasoma (conf.), Alessio Silvestri (conf.).

Difensori: Bani Alessio (dal Real Forte Querceta), Bartorelli Mattia (conf.), Carelli Mattia Daniele (dalla Primavera del Pisa), Castagnoli Pietro (conf.), Del Bravo Alessandro (conf.), Grossi Diego (conf.), Lusito Alessio (dal settore giov.), Petri Cristiano (dal Gavorrano), Scafuri Leonardo (conf.).

Centrocampisti: Bani Andrea (dal Cenaia), Bellandi Leonardo (dal Real Forte Querceta), Bonsignori Leonardo (conf.), D’Angelo Giorgio (conf.), Giusti Alessio (dal settore giov.), Pini Gabriele (conf.), Quilici Nico (conf.).

Attaccanti: Lenzi Pietro (conf.), Neri Francesco (conf.), Pellegrini Diego (dal Cenaia), Testa Alberto (conf.).

Staff tecnico: Nicola Sena (allenatore), Charles Ferretti (vice allenatore), Matteo Malandra (preparatore port.), Andrea Bruni (prep. atletico), Maurizio Castello (dirig. Responsabile), Valerio Chimenti (dirigente).