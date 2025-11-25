Home

25 Novembre 2025

Ecco l’autobus “Puccio Sterza”. “Trovatelo, fotografatelo ma soprattutto pigliatelo” (Video)

Livorno 25 novembre 2025 Ecco l’autobus “Puccio Sterza”

Era da qualche mese che at assieme a LivornoGramm stava

lavorando alla realizzazione del PuccioBus, cioè un autobus che portasse in giro per la

città una delle scritte più rappresentative e conosciute dai livornesi, ma non solo.

Poi, subito dopo che la scritta era stata oggetto di vandalismi, LivornoGramm e at hanno

accelerato, e oggi il PuccioBus è in strada. Al momento sta facendo servizio sulla Linea 2+

(dalla Stazione a Miramare), ma nelle prossime settimane coprirà le varie linee urbane

della città.

La collaborazione fra at e LivornoGramm è partita tempo fa, quando in occasione

dell’inserimento dei numeri per indicare le Linee bus urbane, LivornoGramm si occupò di

una parte della comunicazione verso i livornesi. E anche l’idea di celebrare la scritta

“PUCCIO STERZA” è antica. Merito dell’assessora alla mobilità del Comune di Livorno,

Giovanna Cepparello che suggerì a Tommaso Rosa, Direttore al Direttore Marketing &

Comunicazione di at, LivornoGramm come una delle fonti più divertenti e al tempo stesso

più seguite a Livorno.

Ecco l’autobus “Puccio Sterza”



“L’idea che ci ha mosso – spiega Tommaso Rosa – è portare al centro delle nostre comunità

l’autobus anche da un punto di vista identitario. Già ora il bus è al centro della vita di

molte persone, pensiamo agli studenti che vanno a scuola, a chi va in centro, a chi lo usa

per andare e tornare da lavoro. A Livorno poi questo ruolo del bus è ancora più presente

basti pensare alle navette che assieme al Comune facciamo per il centro durante le

festività natalizie, o a quelle per i grandi eventi culturali come Effetto Venezia, o le Linee

bus speciali estive per andare al mare come la Linea 20, pensata dagli studenti di Livorno

e realizzata grazie all’amministrazione comunale. Quindi il bus è nelle nostre vite, ma lo

diamo per scontato. Non lo vediamo, né vediamo il suo ruolo così importante. Per questo,

per farlo vedere, ho pensato a un bus con la scritta PUCCIO STERZA. L’idea poi è stata

realizzata e se vogliamo resa ancora più iconica grazie a LivornoGramm e a Giulio

Murziani. E in effetti il retro del bus è anche un richiamo-citazione di LivornoGramm, che

serve a invitare a usare di più i servizi bus. Il PuccioBus serve a far vedere di più l’autobus.

Anzi, come scrivono su LivornoGramm: Trovatelo, fotografatelo, ma soprattutto

pigliatelo!”.