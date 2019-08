Home

Ecco “Monica”, l’applicazione sulla mobilità in porto

6 agosto 2019

Livorno – MONI.C.A. ON-BOARD è l’app di infomobilità passeggeri realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per condividere in tempo reale la situazione dei traghetti nei porti della costa Toscana.

Vuoi essere un “passeggero informato”? Vuoi conoscere gli orari dei traghetti/aliscafi (Moby, Toremar, BluNavy, Corsica Ferries, Tirrenia Ferry)?

Vuoi sapere dove si trova la tua nave? Voi ricevere in tempo reale informazioni e notifiche sul tuo viaggio? Non sai come raggiungere il molo di ormeggio della tua nave?

Da oggi tutto questo è possibile con MONI.C.A. ON-BOARD (tag. monica on board)… Scopri le funzionalità disponibili:

– Scegli il tuo porto

– Visualizza tutti gli arrivi e le partenze dei traghetti nei porti toscani

– Controlla l’orario e la banchina di arrivo del tuo traghetto/aliscafo

– Controlla in tempo reale eventuali ritardi/cancellazioni

– Visualizza sulla mappa la posizione della tua nave

– Visualizza tutti i dettagli del tuo viaggio

– Attiva la ricezione delle notifiche in tempo reale

– Naviga verso la tua nave con un semplice click

– Trova facilmente la tua nave

Alcune recensioni della nuova App Moni.C.A. On-Board

– Veramente comoda. Aspettavo il traghetto e ho visto che era leggermente in ritardo. Semplice ed immediata.

– Coniglio questa applicazione a tutti, é molto utile e semplice da utilizzare fornisce informazioni importanti sugli orari e su come arrivare alla nave!

– Ottima App, facile e intuita! Comoda per controllare la tua nave in partenza o in arrivo.

– Ottima per conoscere orari e navi tra Livorno, piombino e Portoferraio. Soddisfatto e gratutita

Dove scaricare Moni.C.A. On-Board

Versione per Android, clicca qui

Versione per iOS, clicca qui