Home

Rubriche

Ecco perché non riesci a dimagrire

Rubriche

12 Novembre 2021

Ecco perché non riesci a dimagrire

Salute e Benessere – Ecco perché non riesci a dimagrire

“Mangio poco ma non dimagrisco”.

Quante volte hai sentito o hai detto una frase del genere? Dimagrire non è così facile come ingrassare e spesso, nel tentativo di perdere peso (soprattutto con il fai da te), la situazione peggiora. Alla domanda “perchè non dimagrisco?” non c’è un’unica risposta, in quanto i motivi possono essere molteplici e variabili a seconda della tua situazione. Analizziamone alcuni:

Hai eliminato pasta e pane ma non dimagrisci

Eliminare i carboidrati come pasta e pane non assicura il dimagrimento (hai capito bene). I carboidrati sono indispensabili per una dieta bilanciata e permettono di tenere alto il metabolismo grazie all’influenza sugli ormoni tiroidei. Sono necessari soprattutto se sei sportivo: il glucosio è la fonte di energia preferita dal nostro organismo.

Nella tua dieta per dimagrire, quindi, non escludere i carboidrati: non fanno ingrassare (o non dimagrire) e compresi in una dieta ipocalorica aiutano a perdere peso. Sono da preferire quelli amidacei (pane, pasta, patate, riso, farro,…) rispetto agli zuccheri semplici che vanno invece limitati ad un massimo di 20/50g al giorno

Dieta ipocalorica nel momento sbagliato

Ognuno di noi ha un proprio fabbisogno energetico, che se raggiunto garantisce il corretto funzionamento delle funzioni vitali e dei processi metabolici. Per dimagrire, però, capita spesso che l’introito energetico venga drasticamente ridotto e che vada oltre alle 350-500 kcal giornaliere consigliate. Un calo drastico che porterà più o meno velocemente ad uno stallo del peso.

Hai sempre fame e fai troppi sgarri

Bisogna necessariamente imparare a distinguere l’appetito dalla fame.

La prima ce l’hai quando dici “per il dolce c’è sempre posto” nonostante il cenone di capodanno il pranzo con i parenti, quando dopo un’abbondante colazione rubi 2 biscotti in più dal pacchetto prima di metterlo via, quando passi davanti ad una pasticceria ed è amore a prima vista con una brioche alla crema. Insomma, l’appetito è quando mangi qualcosa senza un reale bisogno se non per gola o per appagamento ed è molto legato allo stress e alle emozioni.

La fame invece è sintomo di un bisogno fisiologico che nasce quando gli ormoni oressizzanti (della fame) aumentano e quelli anoressizzanti (della sazietà) calano. Quando sei a dieta ormai da un po’ di tempo, un buon segno che stai dimagrendo è proprio la sensazione di fame .

Cosa fare?

Non saltare i pasti

Fai spuntini a metà mattina, pomeriggio (ho detto spuntini)

Inserisci alimenti proteici e ricchi di fibre per aumentare il senso di sazietà di un pasto

Ma soprattutto riconosci se è fame vera o appetito!

Hai aspettative irrealistiche

1 kg di grasso corrisponde a 7000 kcal e impostando un deficit giornaliero di 350 kcal significa che ci vogliono 20 giorni per riuscire a perderlo a carico della massa grassa.

Quindi, per dimagrire ci vuole il tempo che ci vuole .

Se il peso cala nel giro di pochi giorni, non saranno grassi quelli persi ma prevalentemente acqua. Inoltre, se sei stat* sovrappes* per 10/20/30 anni, che senso ha che tu pretenda di diventare un figurino nel giro di una settimana?

Trova un obbiettivo a lungo termine (un anno) e altri a medio (mensile) e breve termine (giornaliero), con la consapevolezza che obiettivi ambiziosi si raggiungono con il tempo e che le pillole magiche non esistono. Hai provato quel nuovo integratore bruciagrassi? Creme snellenti? Hanno funzionato? Per capirlo dovresti misurare le circonferenze e la quantità di massa grassa, e l’analisi la si può fare per mezzo della Plicometria o della BIA.

Abbondi con condimenti

Tra le famose calorie nascoste ci sono soprattutto quelle dei condimenti che, nel caso di olio e burro, sono molto calorici e che spesso vengono aggiunti senza pensarci troppo anche in abbondanza. Invece, sono tra gli alimenti a cui fare più attenzione, facciamo un esempio. Lucia passa da 2000 kcal (sua normocalorica) a 1700 per perdere peso. Segue la dieta per filo e per segno, se non quelle piccole aggiunte di olio sulla verdura a pranzo e a cena, e non perde peso. Un cucchiaio d’olio (10 ml) sono 90 kcal, quindi uno in più a pranzo e uno in più a cena sono quasi 200 kcal: Lucia non è a 1700 kcal ma 1900, praticamente (quasi) la sua normocalorica !

Rubrica a cura di Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

Instagram – > https://www.instagram.com/vincenzosudi_chinesiologo/

Facebook -> https://www.facebook.com/vincenzosudichinesiologo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin