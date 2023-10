Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Eclissi solare anulare in Bilancia il 14 ottobre 2023: significato astrologico

Fenomeni Astrologici

11 Ottobre 2023

Eclissi solare anulare in Bilancia il 14 ottobre 2023: significato astrologico

Eclissi solare anulare in Bilancia il 14 ottobre 2023: significato astrologico

Un’eclissi solare simboleggia il momentaneo oscuramento del nostro potenziale interiore. Durante questo fenomeno, possiamo sentire un’assenza di potere personale, una diminuzione della forza di volontà e difficoltà nel visualizzare i nostri obiettivi personali. Al contrario, un’eclissi lunare ci costringe a esaminare il nostro passato alla luce dell’esperienza attuale, spesso accompagnata da confusione e dalla rivelazione di aspetti emotivi nascosti.

Esistono tre tipi di eclissi solari: le totali, le parziali (la Luna copre solo parte del disco solare, che sembra avere un “morso” nel bordo) e le anulari (o “anello di fuoco”). Le eclissi anulari, come in questo caso, si verificano quando la Luna è più lontana dalla Terra nella sua orbita ellittica, il che rende la sua dimensione apparente inferiore a quella del Sole. Di conseguenza, rimane un anello di luce solare attorno al bordo della Luna. Pertanto, in queste eclissi, la Luna non riesce a coprire completamente il Sole, lasciando visibile un “anello di fuoco”. Sebbene l’intensità della luce solare diminuisca durante un’eclissi solare anulare, non diventa così scura come durante un’eclissi solare totale.

Sia le eclissi anulari che quelle totali sono eventi impressionanti che ci ricordano la maestosità del cosmo e il suo impatto sulla Terra. Tuttavia, per l’astrologia, maggiore è l’oscuramento, più potente sarà l’eclissi. In astrologia il Sole è considerato il donatore di vita ed energia, quindi il suo oscuramento, anche se fugace, può essere interpretato come un segno di devitalizzazione . Durante le eclissi, è comune sentirsi stanchi, stressati ed esauriti. Inoltre, le nostre emozioni e i nostri sentimenti possono essere alterati in modo notevole.

La durata degli effetti di un’eclissi è stata oggetto di dibattito. Secondo la prospettiva di Tolomeo, gli effetti di un’eclissi solare durano tanti anni quante sono le ore di oscurità, mentre le eclissi lunari influiscono tanti mesi quante sono le ore dell’eclissi. Un’altra teoria sostiene che l’effetto di un’eclissi si estende fino alla prossima eclissi della stessa categoria, come nel caso di tutte le configurazioni universali. A livello planetario, si ritiene che un’eclissi solare colpisca l’area che oscura.

Eclissi solare anulare in Bilancia il 14 ottobre 2023: impatto sui segni zodiacali L’eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 coinvolgerà il Sole e la Luna nel segno della Bilancia; avrà il suo massimo influsso intono alle ore 17:30

Questa configurazione astrologica avrà un significato particolare per i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno), che potrebbero vivere dei cambiamenti importanti nella loro vita. Vediamo come questo evento influirà sui vari segni zodiacali nel pomeriggio di sabato.

Ariete:

il segno dell’Ariete potrebbe vivere questo evento come un’occasione di riflessione e di cambiamento. L’eclissi solare potrebbe mettere in luce alcuni aspetti della propria personalità che richiedono una maggiore armonia e equilibrio, come le relazioni, la diplomazia e la cooperazione. Il consiglio è di non agire impulsivamente, ma di ascoltare il proprio intuito e le proprie emozioni.

Toro:

il segno del Toro potrebbe sperimentare una maggiore creatività e una voglia di esprimersi in modo originale. L’eclissi solare potrebbe stimolare la sua fantasia e la sua capacità di innovare, soprattutto nel campo artistico, culturale e sociale. Il consiglio è di non lasciarsi condizionare da schemi rigidi o da paure infondate, ma di aprirsi alle novità e alle opportunità.

Gemelli:

il segno dei Gemelli potrebbe affrontare alcune sfide o tensioni nel campo familiare o domestico. L’eclissi solare potrebbe portare alla luce alcuni conflitti o problemi irrisolti che richiedono una soluzione o una riconciliazione. Il consiglio è di non evitare il confronto, ma di cercare il dialogo e la comprensione, usando la propria intelligenza e il proprio senso dell’umorismo.

Cancro:

il segno del Cancro potrebbe vivere questo evento come un’opportunità di crescita personale e professionale. L’eclissi solare potrebbe favorire la sua comunicazione, il suo apprendimento e la sua mobilità, soprattutto nel campo lavorativo, formativo o legale. Il consiglio è di non perdere tempo in chiacchiere inutili, ma di approfittare delle occasioni che si presentano, usando la propria sensibilità e il proprio intuito.

Leone:

il segno del Leone potrebbe sperimentare una maggiore consapevolezza e una maggiore sicurezza in se stesso. L’eclissi solare potrebbe rafforzare la sua autostima, la sua generosità e la sua leadership, soprattutto nel campo economico, materiale o spirituale. Il consiglio è di non esagerare con l’orgoglio o con la spesa, ma di valorizzare le proprie risorse e i propri talenti, usando la propria creatività e il proprio carisma.

Vergine:

il segno della Vergine potrebbe vivere questo evento come una trasformazione profonda e radicale. L’eclissi solare potrebbe provocare dei cambiamenti importanti nella sua vita, che riguardano la sua identità, il suo corpo o il suo destino. Il consiglio è di non resistere al cambiamento, ma di accettarlo con fiducia e con flessibilità, usando la propria razionalità e il proprio senso critico.

Bilancia:

il segno della Bilancia potrebbe affrontare alcune prove o difficoltà nel campo affettivo o relazionale. L’eclissi solare potrebbe mettere alla prova la sua capacità di amare, di armonizzare e di collaborare con gli altri, soprattutto con il partner, i soci o i nemici. Il consiglio è di non fuggire dai problemi, ma di affrontarli con coraggio e con equità, usando la propria diplomazia e il proprio senso estetico.

Scorpione:

il segno dello Scorpione potrebbe sperimentare una maggiore vitalità e una maggiore efficienza. L’eclissi solare potrebbe migliorare la sua salute, il suo lavoro e la sua routine, soprattutto nel campo pratico, organizzativo o igienico. Il consiglio è di non trascurare i dettagli, ma di curare ogni aspetto della propria vita, usando la propria volontà e il proprio senso strategico.

Sagittario:

il segno del Sagittario potrebbe vivere questo evento come un’occasione di divertimento e di gioia. L’eclissi solare potrebbe accendere la sua passione, la sua creatività e la sua felicità, soprattutto nel campo amoroso, artistico o ludico. Il consiglio è di non limitare la propria libertà, ma di esprimere la propria personalità, usando la propria saggezza e il proprio senso dell’avventura.

Capricorno:

il segno del Capricorno potrebbe affrontare alcune emozioni o sensazioni contrastanti. L’eclissi solare potrebbe scuotere la sua stabilità, la sua sicurezza e la sua tradizione, soprattutto nel campo emotivo, familiare o ancestrale. Il consiglio è di non reprimere i propri sentimenti, ma di elaborarli con maturità e con responsabilità, usando la propria ambizione e il proprio senso pratico.

Acquario:

il segno dell’Acquario potrebbe sperimentare una maggiore apertura e una maggiore connessione. L’eclissi solare potrebbe ampliare la sua mente, la sua comunicazione e la sua rete, soprattutto nel campo intellettuale, sociale o tecnologico. Il consiglio è di non isolarsi dal mondo, ma di interagire con esso, usando la propria originalità e il proprio senso umanitario.

Pesci:

il segno dei Pesci potrebbe vivere questo evento come un’opportunità di realizzazione e di gratificazione. L’eclissi solare potrebbe concretizzare i suoi sogni, i suoi progetti e le sue aspirazioni, soprattutto nel campo professionale, materiale o spirituale. Il consiglio è di non perdere il contatto con la realtà, ma di manifestare la propria visione, usando la propria sensibilità e il proprio senso artistico.

Eclissi solare anulare in Bilancia il 14 ottobre 2023: significato astrologico

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin