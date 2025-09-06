Home

Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del 7 settembre: orari e consigli per l'osservazione

6 Settembre 2025

Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del 7 settembre: orari e consigli per l’osservazione

Livorno 6 settembre 2025 Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del 7 settembre: orari e consigli per l'osservazione

Eclissi totale di Luna il 7 settembre: l’Italia pronta ad ammirare la “luna rossa”

Il cielo di domenica 7 settembre 2025 regalerà uno spettacolo raro e affascinante: un’eclissi totale di Luna, perfettamente visibile dall’Italia. Si tratta della seconda eclissi totale dell’anno, a oltre tre anni di distanza dall’ultima che il nostro Paese ha potuto osservare, nel maggio 2022.

Il fenomeno inizierà alle 17:28 con l’ingresso nella penombra, per poi raggiungere il culmine alle 20:12, quando il nostro satellite assumerà la caratteristica colorazione ramata che le è valsa il nome di “luna rossa”. La fase di totalità durerà oltre un’ora, dalle 19:30 alle 20:52, con la Luna ancora bassa all’orizzonte: per questo gli esperti consigliano di scegliere punti di osservazione liberi da ostacoli, come colline o piazze aperte.

“Un’eclissi lunare avviene solo quando la Luna piena entra nel cono d’ombra proiettato dalla Terra in un allineamento perfetto con il Sole. In caso contrario, si avrebbe solo un’eclissi parziale o nessun fenomeno.” Durante la totalità, infatti, la Luna non scompare ma si colora di rosso per effetto della rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

L’evento sarà visibile a occhio nudo, senza bisogno di strumenti particolari. Un binocolo o un piccolo telescopio, tuttavia, potranno rendere l’esperienza ancora più suggestiva.

Non è solo scienza: le eclissi lunari hanno sempre alimentato leggende e superstizioni. In molte culture erano considerate presagi funesti, mentre celebri è rimasta l’astuzia di Cristoforo Colombo che, nel 1502, sfruttò una predizione astronomica per spaventare gli abitanti della Giamaica minacciando di “far sparire la Luna”.

Stavolta invece non ci sarà alcun timore, ma solo meraviglia. L’eclissi totale del 7 settembre 2025 si annuncia come uno degli eventi astronomici più emozionanti dell’anno: un’occasione perfetta per alzare lo sguardo al cielo e lasciarsi sorprendere da un incontro tra scienza, natura e magia.

