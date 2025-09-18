Home

18 Settembre 2025

Livorno, 18 settembre 2025 Eco Festival, Livorno citata come realtà virtuosa, Salvetti: “Una soddisfazione”

Il sindaco Luca Salvetti ha partecipato all’ECO Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti che si è svolto a Roma.

“La città di Livorno è stata chiamata in quel contesto – spiega il Sindaco – come esempio di realtà virtuosa che ha saputo in pochi anni portare avanti e concretizzare un lavoro prezioso sulla transizione ecologica.

Se ce lo diciamo tra di noi qualcuno può dubitare -commenta tal proposito il sindaco Salvetti – se ce lo dicono gli altri, come sta accadendo sempre più di frequente, non ci sono più dubbi.

Ero insieme ai Sindaci di Treviso, Lucca e Matera nel talk show condotto da Nicola Porro nell’ambito dell’evento che ha proposto le buone pratiche nel campo ambientale, ecologico, urbanistico, turistico e della mobilità.

Abbiamo anche potuto ascoltare spunti e progettualità di esperti di livello nazionale e internazionale che possono integrare scelte e linee di lavoro per il nostro territorio”. Una soddisfazione, ma anche una occasione utile per Livorno