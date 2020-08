Home

20 Agosto 2020

“Ecoballe in mare dal 2015. Un problema taciuto dalla sinistra”

La posizione di Fratelli d'Italia a Piombino

Piombino (Livorno) 20 agosto 2020 – Al porto di Piombino davanti alla sede della Protezione civile, dove si coordina il recupero delle ecoballe cadute in mare si è svolta la conferenza stampa di Fratelli d’Italia organizzata dal candidato alle Regionali Andrea Romiti e dove erano presenti il senatore Achille Totaro e il sindaco Francesco Ferrari.

Romiti afferma:

“Dal 2015, da quando sono cadute in mare le 56 ecoballe; la sinistra ha taciuto nascondendo il problema, non curante del rischio ambientale al quale esponeva tutto il territorio.

E’ solo grazie all’elezione del Sindaco Ferrari nel 2019, che Piombino ha potuto porre all’attenzione del Governo questa grave problematica.

Si è così giunti al 23 luglio di quest’anno con la dichiarazione dello Stato di Emergenza da parte del Presidente del Consiglio.

Grazie a questo fatto la Protezione civile assieme alla Marina Militare sono state attivate per il recupero delle ecoballe e la salvaguardia dell’ambiente marino”.

Il Sindaco Ferrari:

“Sono contento che a Roma il Governo ci abbia ascoltato.

L’inquinamento da microplastiche del nostro mare colpisce direttamente il pescato e la salute di tutti i cittadini. E

ra una corsa contro il tempo, prima che le ecoballe si sfaldassero completamente, danneggiando in modo irreversibile la nostra meravigliosa costa.

Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti della Protezione Civile. Plaudo al loro operato e a quello della Marina Italiana che ha messo a disposizione anche il reparto degli incursori, un vanto italiano”

Il Senatore Totaro:

“E’ la prima volta a mia memoria che il Governo ad una mia Interrogazione mi risponde dicendo di:

andare a vedere la risposta fornita ad un altro gruppo politico che; alla Camera dei Deputati aveva presentato una richiesta per giunta successiva e parziale; non citando neppure la grave questione della Fidejussione

Un fatto simile non si era mai visto.

Praticamente si sono rifiutati di indicare i motivi per i quali:

la Regione Toscana, non solo non abbia escusso la fideiussione a garanzia del trasporto delle ecoballe; ma addirittura ha liberato dalla stessa fideiussione la società incaricata del trasporto.”

Il Senatore è deciso a proseguire. “ Porterò questa richiesta in Procura a Livorno. Farò un esposto assieme ad Andrea Romiti, perché non troviamo giusto che siano i contribuenti italiani a pagare per il recupero del carico perso in mare”.

Romiti conclude:

“Sono pienamente soddisfatto dell’operato del Sindaco Ferrari e della decisione del Senatore Totaro di proseguire questa battaglia di verità anche con le Autorità competenti. Uniti per il nostro territorio”