Ecografi donati a Radiologia, il primario Malventi ringrazia

29 Maggio 2025

Livorno 29 maggio 2025

Il reparto di Radiologia dell’Ospedale di Livorno, diretto dal dottor Michele Malventi, ha ricevuto in dono due ecografi, uno tradizionale e uno di ultima generazione, grazie a un’importante iniziativa di solidarietà promossa da realtà locali. La donazione dal valore di oltre 15mila euro è nata da un progetto avviato nel dicembre 2023 dal centro commerciale naturale Modì grazie alle raccolte fondi organizzate durante i concerti di Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano, e al supporto dell’Associazione Dj Full Time Riccardo Cioni e dell’Associazione Culturale Sarda Quattro Mori.

“La donazione di questi due ecografi – ammette Michele Malventi, direttore della Radiologia dell’Ospedale di Livorno – rappresenta un gesto dal grande valore non solo materiale ma anche simbolico. Grazie a questi strumenti potremo migliorare ulteriormente la nostra capacità diagnostica, offrendo ai pazienti un servizio sempre più tempestivo ed efficace. Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte, agli organizzatori, alle dottoresse Maria Carmine Gallo e Beatrice Eligi che molto si sono spese per raggiungere questo risultato e a tutti i cittadini che hanno partecipato: è un esempio concreto di come la comunità possa fare la differenza per la sanità pubblica”.

Nella foto uno degli apparecchi donati con: (da sinistra) Rudi Bachini, Vittorio l’Indiano, Michele Malventi e Alessia Gargani.

