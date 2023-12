Home

22 Dicembre 2023

LIVORNO, 22 dicembre 2023 – Ecografo da 20mila euro regalato al distretto Livorno Nord da Insieme per la vita

Un ecografo con accessori dal valore complessivo di circa 20mila euro, è stato donato da parte dell’associazione “Insieme per la vita” al servizio consultoriale presente nel centro socio sanitario Livorno Nord nel quartiere di Fiorentina.

“La nuova strumentazione – spiegano Cinzia Porrà, direttrice della Zona Distretto Livornese e Rosa Maranto, direttrice dell’Area Consultoriale aziendale – permetterà di rafforzare la nostra offerta rivolta soprattutto a quella cittadinanza dei quartieri a nord della città che ha maggiori difficoltà a spostarsi e a fruire dei servizi assicurati in altre sedi. All’associazione “Insieme per la vita” e a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta dei fondi per l’acquisto dell’ecografo va il nostro più sentito ringraziamento e gli auguri per delle serene festività natalizie”.

“Siamo felici ed onorati di poter continuare la missione per la quale nel lontano 1985 era nata questa associazione – dice Paola Pomponi, presidente “Insieme per la vita” – grazie all’intuizione e all’impegno dell’indimenticato professor Vizzoni. Da parte nostra confermiamo tutta la disponibilità a supportare le attività dedicate ai più piccoli ovunque siano assicurate, in ospedale così come nei distretti, perché siamo convinti che curare i bambini voglia dire curare il futuro di tutti”.

Alla cerimonia erano presenti anche Marzia Chellini, responsabile delle ostetriche della Zona Livornese, Isabella Iori, responsabile ostetriche Consultori Livorno e diversi rappresentanti del consiglio direttivo dell’associazione “Insieme per la vita”.

