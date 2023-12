Home

Economia del mare: “Livorno Innovativa”, una vera e propria fiera per promuovere e presentare le realtà del territorio più innovative

28 Dicembre 2023

Livorno 28 dicembre 2023 – Economia del mare: “Livorno Innovativa”, una vera e propria fiera per promuovere e presentare le realtà del territorio più innovative

Livorno, 27 dicembre 2023 – Sono disponibili due interessanti video con riprese e interviste effettuate in occasione del convegno “Livorno Innovativa. Il sistema dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo dell’economia del mare”, tenutosi il 14 dicembre scorso al Terminal Crociere di Livorno.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato al Porto del Comune di Livorno, ha rappresentato, oltre che una giornata di studio, anche una vera e propria fiera per promuovere e presentare le realtà del territorio più innovative, centri di ricerca, start-up, aziende che hanno sviluppato e sviluppano tecnologie legate soprattutto all’economia del mare, condividendo le migliori esperienze a livello nazionale, per arricchire il tessuto logistico del porto di Livorno e per offrire le soluzioni più avanzate agli operatori del settore.

“Abbiamo organizzato – spiega l’assessore al porto Barbara Bonciani nella videointervista – un evento zero, una sorta di fiera dell’innovazione destinata all’economia del mare, l’abbiamo organizzata come Amministrazione comunale con la volontà di creare un ecosistema che metta assieme la realtà della ricerca applicata che abbiamo nella nostra città, le spin-off innovative che fanno riferimento alle principali università del territorio, il Polo tecnologico e le imprese.

La volontà è proprio quella di mettere a sistema questi attori per far sì che la tecnologia che enti di ricerca e start-up producono possa diventare un valore aggiunto per le imprese che operano nella portualità, nella logistica e nell’economia del mare. Il Comune di Livorno ha la volontà politica di fare dell’innovazione un motore di sviluppo per la città e per il porto.

Questo non è il primo evento organizzato, perché siamo partiti con la costituzione del Citem, il Centro per l’innovazione e le tecnologie del mare: c’è quindi la volontà di portare avanti un programma che costruisca un sistema di ‘contaminazione’ che renda queste tecnologie produttive per le nostre imprese, in particolare per quelle che operano sulla portualità e la logistica.

L’obiettivo che noi ci poniamo è far sì che le tecnologie che vengono prodotte sul nostro territorio vengano sempre più acquisite dalle nostre aziende, perché uno dei problemi che abbiamo rilevato è che molte delle tecnologie già pronte, che vengono prodotte dagli istituti di ricerca e dagli spin-off innovativi, trovano mercato fuori dall’Italia o fuori dal territorio livornese e quindi noi vogliamo convogliare queste tecnologie verso le nostre aziende, anche per creare nel medio-lungo periodo nuove opportunità in termini di tecnologia, per fare in modo che l’innovazione possa diventare anche occupazione, occupazione di qualità, per i nostri giovani”.

