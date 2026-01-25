Home

Livorno 25 gennaio 2026 Economia provinciale, Confcommercio Livorno: “Segnali positivi per il 2026, ma restano criticità su consumi e contesto internazionale”

Le previsioni economiche per il 2026 restituiscono un quadro moderatamente positivo per la provincia di Livorno. Secondo l’ultimo rapporto della CGIA di Mestre, il PIL provinciale è stimato in crescita dello 0,69%, un dato superiore alla media regionale e in linea con l’andamento nazionale.

Un risultato che conferma la capacità di tenuta del sistema economico livornese, sostenuto in particolare dal comparto dei servizi, dal turismo e dall’economia del mare, settori strategici per il territorio e fondamentali per occupazione e valore aggiunto.

Permangono tuttavia elementi di incertezza legati al rallentamento dei consumi delle famiglie, all’aumento dei costi e a uno scenario internazionale ancora instabile, che continua a condizionare le prospettive di crescita delle imprese, in particolare del commercio al dettaglio.

“Servono interventi strutturali per rafforzare il potere d’acquisto delle famiglie e migliorare la competitività delle imprese – sottolinea il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli – agendo su fisco, costo del lavoro e semplificazione burocratica. Solo così sarà possibile consolidare la ripresa e sostenere lo sviluppo economico del territorio nel medio periodo”.