15 Ottobre 2025

Ecoreati, abbandonati 10 frigoriferi, individuato presunto responsabile

Rosignano Marittimo (Livorno) 15 ottobre 2025 Ecoreati, abbandonati 10 frigoriferi, individuato presunto responsabile

Abbandonati dieci frigoriferi espositori ad uso bar in un’area verde nei pressi del fiume Fine. Un abbandono effettuato in totale spregio del deterioramento ambientale provocato al territorio e delle più elementari norme sullo smaltimento dei rifiuti da parte di una impresa.

Dopo una puntuale indagine del Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, il titolare ritenuto responsabile è stato deferito all’Autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti e segnalato agli uffici comunali preposti per l’emissione dell’ordinanza sindacale finalizzata alla rimozione degli stessi.

Per le caratteristiche e per le dimensioni di tali rifiuti, si era di fronte ad un ecoreato commesso per conto di una ditta che trattava Raee, ovvero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

E’ in tale direzione che si sono subito concentrate le indagini degli agenti della Polizia Locale di Rosignano, che a seguito di una ricerca sul territorio e nei comuni limitrofi, grazie ad alcuni elementi individuati sul corpo del reato, sono risaliti ad un’impresa individuale locale, che avrebbe ricevuto i frigoriferi per poi disfarsene in quanto non funzionanti e non riparabili.

Considerata la presenza di potenziali sostanze tossiche contenute al loro interno e la difficile riciclabilità degli stessi, è essenziale che tali rifiuti siano trattati correttamente e che siano destinati al recupero differenziato dei materiali che li compongono.