Home

Cronaca

Edi Andreini è la nuova centenaria Livornese

Cronaca

13 Giugno 2023

Edi Andreini è la nuova centenaria Livornese

Livorno 13 giugno 2023

È la signora Edi Andreini la nuova centenaria livornese.

Edi è nata a Livorno il 13 giugno del 1923. Suo padre apparteneva a una famiglia di meccanici molto conosciuta in città: nella grande carrozzeria di piazza Matteotti che un tempo occupava tutti gli edifici tra l’ingresso di Villa Fabbricotti e via Roma, arrivavano infatti per sistemare l’automobile clienti da tutta Italia (e qualche volta anche dall’estero). La mamma Lea era invece una cuoca molto richiesta in occasione di eventi e cerimonie.

Edi ha preferito intraprendere la strada della sartoria, e già a 20 anni era molto brava a disegnare modelli. Fino agli anni ‘70 ha lavorato nel negozio “Il Belli” di piazza Magenta, dove si tenevano anche corsi di modellistica nei quali Edi era docente.

È tutt’ora una signora molto perfezionista e dal carattere schietto, ma che si scioglie quando il suo grande amico Marco la viene a prendere all’Istituto Pascoli per portarla a fare una giratina e mangiare fuori.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a Edi una rosa con gli auguri della città.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin