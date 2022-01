Home

Edilizia Erp, "ritardi partenze" progetti e prezzi materie prime obsoleti, la Lega chiederà spiegazioni in consiglio comunale

22 Gennaio 2022

Edilizia Erp, “ritardi partenze” progetti e prezzi materie prime obsoleti, la Lega chiederà spiegazioni in consiglio comunale

Livorno 22 gennaio 2022

La vicenda del palazzo Maurogordato ripropone a Livorno il drammatico problema dell’emergenza casa.

La Lega chiede conto di alcuni interrogativi in consiglio comunale

“A tal proposito, l’assessore Raspanti, evoca uno stato d’emergenza abitativa, ventilando una insufficienza degli strumenti finanziari e amministrativi a disposizione del comune.

Siamo allora a chiedere notizie sullo stato delle procedure per quanto riguarda la realizzazione di 54 alloggi alla Chiccaia-Shangay e 60 alloggi in via Giordano Bruno/Fiorentina.

Parliamo di progetti che hanno ricevuto da tempo il finanziamento pubblico e ci risulta che i relativi piani di lavoro siano stati presentati da Casalp, per ottenerne il permesso di costruzione, circa due anni or sono.

Per tali interventi, tuttavia, le procedure burocratiche comunali non sono state ancora concluse, né Casalp ha potuto predisporre i bandi per l’appalto.

Un ritardo paradossale a fronte della grave crisi strutturale cittadina, una lentezza immotivata ed intollerabile.

Il prolungamento dei tempi d’approvazione dei progetti, mette peraltro in crisi le tempistiche di realizzazione previste dalle normative, con la disastrosa conseguenza che il Comune rischi la revoca del finanziamento.

Non solo, quei ritardi hanno già procurato un grave danno alle casse pubbliche.

I quadri economici ed i progetti predisposti anni fa, sono corredati di computi tarati su prezzi dell’edilizia e delle materie prime ormai ampiamente obsoleti, visto il notevole incremento dei costi che si è verificato nei tempi successivi alla redazione.

Chi provvederà ad integrare il finanziamento pubblico originario, il Comune?

Da un calcolo approssimativo, sarà necessario spendere almeno un milione di euro in più per ogni programma.

Pertanto, nel momento in cui fosse l’Amministrazione comunale a farsene carico, l’inerzia amministrativa si potrebbe rivelare come causa colpevole di un danno erariale?

La Lega, chiederà conto di questi interrogativi in uno specifico atto che presenterà in consiglio comunale”.

E’ quanto dichiara Costanza Vaccaro, consigliera comunale Lega e Commissario della sezione Lega Livorno

