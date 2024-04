Home

3 Aprile 2024

Livorno 3 aprile 2024 – Edilizia sanitaria: presentati nuovi progetti a Piombino e Suvereto

Un doppio appuntamento per illustrare i progetti di edilizia sanitaria previsti per i territori di Piombino e Suvereto. Si tratta della presentazione degli interventi relativi alla realizzazione dell’Hospice e del Servizio psichiatrico diagnosi e cura (SPDC) all’interno dell’ospedale Villamarina di Piombino e della Casa della Comunità a Suvereto.

Ad entrambe le iniziative (nei comuni di Piombino e di Suvereto) erano presenti: Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, i sindaci dei rispettivi comuni Francesco Ferrari, primo cittadino di Piombino e Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto, oltre alla presidente della SdS Sandra Scarpellini. Per l’Asl Toscana nord ovest la direttrice generale Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice Sds Valli Etrusche Laura Brizzi ed alcuni rappresentati dei servizi socio-sanitari e delle associazioni di volontariato.

“Abbiamo dato priorità – afferma il presidente Giani – agli interventi strutturali sul territorio, vero motore della presa in carico del paziente. In questo modo riusciremo a diminuire la pressione sugli ospedali. Anche oggi abbiamo presentato, a Piombino e Suvereto, nuovi progetti che andranno a completare la rete dei servizi nelle Valli Etrusche”.

“Stiamo presentando progetti – aggiunge l’assessore Bezzini – che dovranno trasformarsi in cantieri entro breve. Infatti stiamo rispettando il cronoprogramma delle progettazioni e affidamento lavori”.

“È per me una soddisfazione essere qui stamani – sottolinea il sindaco Ferrari – perché sia l’Hospice, sia l’istituzione del reparto di psichiatria diagnosi e cura, sono importanti per tutta la Val di Cornia. Come comune abbiamo voluto dare impulso perché questi progetti si realizzassero lavorando in sinergia con la SdS e la Asl”.

“Sono soddisfatta della giornata di oggi – evidenzia la sindaca Pasquini – perché è il frutto di un lavoro collettivo finalizzato a garantire servizi più vicini ai cittadini. La nascita di questa nuova struttura rappresenta un momento di sviluppo di attività che sarà un presidio a disposizione della popolazione che vive anche nei piccoli borghi”.

I progetti presentati – dice la presidente SdS Scarpellini – oltre ad essere servizi aggiuntivi sono soprattutto servizi di civiltà e attesissimi dalla popolazione. Per arrivare ad oggi abbiamo costruito un percorso insieme agli altri sindaci, indipendentemente dal colore politico. I letti di psichiatria, in particolare, rappresentano una boccata d’aria per tutto il territorio perché qui le famiglie potranno trovare una risposta alle loro necessità”.

“Sono soddisfatta – sono le parole della direttrice generale Casani – di questo doppio appuntamento di stamani in cui è stata l’occasione per illustrare il pacchetto di progetti che verranno realizzati nei comuni di Piombino e di Suvereto. Le Case della Comunità come quella che abbiamo presentato a Suvereto non sono soltanto un luogo, ma un modello organizzativo fondato sulla più stretta integrazione possibile e costituiscono il primo elemento di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario pubblico. Sono altrettanto rilevanti i lavori per i servizi di Hospice e di SPDC che abbiamo illustrato a Piombino. Si tratta di interventi in grado di migliorare la risposta complessiva alle esigenze della popolazione delle Valli Etrusche. Concludo ringraziando tutti i presenti a partire dal presidente Giani, dall’assessore Bezzini e dai sindaci di Piombino e Suvereto, per la stretta sinergia con la nostra Azienda e la spinta collaborativa nella prosecuzione fattiva del progetti. Grazie inoltre alla presidente della SdS Sandra Scarpellini, alla direttrice SdS Laura Brizzi e all’area tecnica per l’ottimo lavoro che continuano a svolgere”.

Interventi nel Comune di Piombino

Nel quadro degli interventi di edilizia sanitaria previsti per il territorio di Piombino presentati stamani ricordiamo la riorganizzazione di una porzione del piano secondo del presidio ospedaliero di Villamarina per la realizzazione dell’Hospice (4 posti letto) e l’adeguamento dell’Ospedale di Comunità (15 posti letto). Il nuovo Hospice sarà posizionato vicino all’esistente Ospedale di Comunità. Questi interventi non sono finanziati con fondi PNRR, ma con fondi aziendali “rimodulazione DDRT 67879 del 12/11/2001” per un totale di 235.000,00 euro.

Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione dell’Hospice e si prevede la conclusione entro il mese di aprile. L’impresa esecutrice è la Venturi Fulvio srl di Pontedera.

Altro intervento previsto è la riorganizzazione di alcuni locali al piano primo del presidio ospedaliero di Villamarina e destinarli al Servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Allo stato attuale esistono soltanto 4 posti letto dedicati all’interno del reparto di medicina. Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 997.000,00 euro. L’intervento è finanziato per 500.650,00 euro con fondi regionali (art. 20 legge 67/4988) e per 496.350,00 euro mediante fondi aziendali.

L’inizio dei lavori è previsto entro il mese di maggio e termineranno entro novembre 2024. L’impresa esecutrice è la Engineering Empoli Luce di Empoli.

Interventi nel Comune di Suvereto

La Casa della Comunità Spoke sorgerà in un’area di proprietà comunale in località “il Logo”. Questa zona si configura come una posizione strategica nelle immediate vicinanze al centro storico, tra il complesso scolastico e la chiesa di S. Giusto, in un punto di snodo e di raccordo tra le diverse dotazioni pubbliche (spazi di sosta e capolinea autobus) . Il progetto prevede al piano terreno (400 mq di superficie), servito da due ingressi a cui si accede dalla piazza sul prospetto Nord, la collocazione degli spazi per l’accoglienza utenti, gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta, attività prelievi, ambulatori specialistici, uffici amministrativi, sale operative ed i servizi igienici per gli utenti. Al piano seminterrato, a cui si accede tramite la rampa inclinata che conduce anche al parcheggio riservato agli operatori, sono collocati gli spogliatoi e i servizi igienici del personale, i depositi, l’autorimessa ed i locali tecnici. I due piani sono collegati internamente da una scala e un ascensore.

Il quadro complessivo dell’intervento ammonta a 2.030.000,00 euro ed è finanziato per 750.000,00 euro con fondi del PNRR , per 84.424,00 euro con fondi DRG 52/23 opere indifferibili e per 1.195.576,00 euro con finanziamento Aziendale.

L’impresa esecutrice è la Coopservice di Reggio Emilia