Home

Cronaca

Edilizia scolastica, Virgili (Flc-Cgil): “Provincia immobile: saremo noi a promuovere un tavolo per cercare di risolvere il problema”

Cronaca

28 Novembre 2023

Edilizia scolastica, Virgili (Flc-Cgil): “Provincia immobile: saremo noi a promuovere un tavolo per cercare di risolvere il problema”

Livorno 28 novembre 2023 – Edilizia scolastica, Virgili (Flc-Cgil): “Provincia immobile: saremo noi a promuovere un tavolo per cercare di risolvere il problema”

La Provincia, malgrado i proclami lanciati, non ha ancora promosso il tavolo per cercare di risolvere le problematiche relative all’edilizia scolastica e alla mancanza di spazi per garantire a Livorno il diritto allo studio. Visto l’inaccettabile immobilismo di Palazzo Granducale siamo portati a pensare che dovremo essere noi, nonostante non ci competa, come Flc-Cgil, a farci promotrici dell’apertura di questo tavolo.

Ci preme innanzitutto precisare che è stata proprio la Provincia a ventilare l’ipotesi del numero chiuso: le recenti dichiarazioni a mezzo stampa della presidente Sandra Scarpellini in cui bolla tale ipotesi come “sciocchezza” appaiono dunque come un goffo e maldestro tentativo di fare marcia indietro, anche perché poi cerca di scaricare la risoluzione del problema della mancanza di spazi sulle spalle dei dirigenti scolastici. Un vero e proprio scaricabarile.

Serve un cambio di passo. La relazione tecnica relativa all’edilizia scolastica locale e agli spazi non adeguatamente sfruttati non ci è ad esempio ancora stata fornita. Alla luce di questo inaccettabile stallo chiediamo a gran voce che sia convocato al più presto un tavolo di confronto con il Comune di Livorno, la Regione, l’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie.

Non possiamo più permetterci ritardi: è giunto il momento di programmare in maniera seria il futuro della scuola livornese.

E’ quanto dichiara Veronica Virgili della segretaria generale Flc-Cgil provincia di Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin