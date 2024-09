Edison, pianteremo alberi a Livorno per valorizzare il territorio

Home

5 Settembre 2024

Milano, 5 settembre 2024

Edison, la società energetica più antica d’Europa con 140 anni di primati, aderisce a Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree verdi, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente.

A partire dall’autunno Edison Energia, la società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e nella fornitura di servizi a valore aggiunto al mercato retail, supporterà la campagna di forestazione in Sicilia, Lazio, Puglia e Toscana; verranno messi a dimora 4.000 alberi.

La scelta di queste aree e, in particolare, delle città di Catania, Cisterna di Latina, Lecce e Livorno è testimonianza dell’attenzione di Edison Energia ai territori in cui sta rafforzando la propria presenza e dell’impegno a portare valore alle comunità in cui opera grazie a pratiche concrete di sviluppo sostenibile.

Con Mosaico Verde, Edison contribuisce ad arricchire il patrimonio naturalistico italiano realizzando interventi di impatto che non solo miglioreranno la qualità dell’aria e contribuiranno al contrasto ai cambiamenti climatici, ma rafforzeranno anche la biodiversità e la resilienza ecologica delle aree interessate.

Una testimonianza concreta dell’impegno della società a favore di un futuro più verde e sostenibile, contribuendo attivamente alla creazione di un ambiente più accogliente per tutti.

“Edison crede fortemente nell’importanza del capitale naturale e del paesaggio, pilastro fondamentale della nostra Politica di Sostenibilità. Questa iniziativa è un passo tangibile per preservare e valorizzare gli ecosistemi locali nella consapevolezza che la salvaguardia delle risorse naturali e della biodiversità è essenziale per il benessere delle comunità e per l’equilibrio del pianeta: per questo promuoviamo la rigenerazione ambientale dei territori in cui operiamo così come l’uso responsabile delle risorse naturali”, dichiara Barbara Terenghi, EVP Sustainability di Edison.

“Con l’adesione a questa campagna nazionale per la forestazione, Edison Energia sottolinea l’importanza della tutela dei territori in cui opera: il rispetto per le risorse naturali è un modo per dare un contributo concreto alle comunità locali. Il nostro obiettivo è seminare valore condiviso e sostenibile assicurando una presenza capillare sui territori e servizi innovativi che puntano ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici dei cittadini”, ha dichiarato Massimo Quaglini, Amministratore delegato di Edison Energia.

“L’adesione di Edison a Mosaico Verde sottolinea una visione condivisa: quella di un futuro in cui la crescita industriale e la salvaguardia dell’ambiente procedono di pari passo. Le attività di forestazione previste per l’autunno in quattro regioni italiane sono più di una semplice messa a dimora di alberi; rappresentano un impegno concreto verso la ricostruzione e il rafforzamento dei nostri ecosistemi naturali – ha dichiarato Sandro Scollato, Amministratore Delegato di AzzeroCO 2 .

Ogni albero piantato contribuirà a costruire un ecosistema più resiliente, capace di affrontare i cambiamenti climatici e di offrire benefici tangibili non solo per l’ambiente, ma anche per le comunità locali. L’investimento in forestazione da parte di Edison va ben oltre un semplice atto di responsabilità ecologica: è un’iniziativa che dimostra come le aziende possano essere motori di cambiamento positivo, promuovendo attivamente la sostenibilità ambientale”.

I nuovi boschi contribuiranno alla naturalizzazione dei territori e diverranno, col tempo, preziose barriere fonoassorbenti contro i rumori delle auto: un aspetto cruciale della vita nelle città e nelle zone limitrofe. Questi spazi verdi svolgeranno anche un ruolo chiave nella moderazione delle temperature urbane attenuando gli effetti delle isole di calore. Inoltre, i boschi serviranno come rifugi per la fauna e l’avifauna locale, svolgendo un ruolo essenziale nella conservazione della biodiversità. Gli alberi e arbusti messi a dimora arricchiranno il territorio locale, apportando miglioramenti non solo dal punto di vista ambientale, ma anche estetico, contribuendo così a creare un paesaggio più gradevole.

L’adesione a Mosaico Verde è parte degli impegni concreti presi da Edison nell’ambito del “Capitale naturale e paesaggio”, uno dei quattro assi della sua Politica di Sostenibilità. Il Gruppo riconosce il valore vitale che gli ecosistemi hanno per il benessere della comunità e del Pianeta e per questo rispetta e tutela la biodiversità attraverso un approccio proattivo, promuovendo iniziative di salvaguardia ambientale e un modello di sviluppo coerente con il rispetto dei valori paesaggistici.

