Edo Luperi è bronzo a Tokyo

Scherma

10 Dicembre 2023

Edo Luperi è bronzo a Tokyo

Livorno 10 dicembre 2023 – Edo Luperi è bronzo a Tokyo

A brillare più di tutti, sulle pedane nipponiche, è stato “Edo” Luperi, salito sul terzo gradino del podio dopo una prestazione di grandissimo carattere, valsa la sua quarta medaglia della carriera nel circuito iridato, a quasi due anni di distanza dall’ultima (fu argento nel gennaio 2022 a Parigi).

Il 30enne livornese delle Fiamme Oro, che proveniva dalle qualificazioni, in Giappone ha affrontato per un beffardo scherzo del destino (e del tabellone) quattro compagni di Nazionale, uno dopo l’altro.

Nel primo turno ha superato Tommaso Martini per 15-8, poi, negli altri tre derby, uno più combattuto dell’altro, si è imposto sempre con lo stesso punteggio, 15-13, prima su Alessio Foconi, poi su Filippo Macchi negli ottavi di finale, infine su Guillaume Bianchi nel quarto che valeva un posto sul podio. Verdetto di 15-13, ma stavolta a suo sfavore, pure nella semifinale contro l’egiziano Mohamed Hamza, che ha dirottato così Edoardo Luperi al terzo posto, come gli accadde sempre in Giappone (ma a Tokyo) nel 2017.

Foto di copertina, ufficio stampa Federscherma

