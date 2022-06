Home

Cronaca

Edoardo Gabriellini inizia a Celle Ligure le riprese del suo film “Holiday”

Cronaca

7 Giugno 2022

Edoardo Gabriellini inizia a Celle Ligure le riprese del suo film “Holiday”

Livorno 7 giugno 2022

“Holiday”, questo il titolo del film diretto dal regista livornese Edoardo Gabriellini. Holiday verrà girato a Celle Ligure fino a luglio.

Gabbriellini, 46 anni è diventato celebre per essere stato il protagonista come attore a soli 22 anni nel 1997 del film di Paolo Virzì “Ovosodo” nel quale ha interpretato il ruolo del giovane Piero che gli ha permesso di vincere il premio Pasinetti.

Nel 2001 ha diretto e partecipato al videoclip “Tre parole” di Valeria Rossi e nel 2003 al Festival di Cannes viene presentato il film “B.B. e il cormorano”, di cui è stato regista e attore.

Nel 2011 ha diretto il suo secondo film “Padroni di casa” e nel 2019 il documentario dedicato al famoso ballerino, mimo, coreografo e regista Lindsay Kemp.

Da marzo fino a maggio erano stati avviati i casting, ora a giugno il via alle riprese che termineranno i primi del mese di luglio

“Holiday” prodotto da Cinemaundici, verrà girato nel comune del levante savonese (Celle Ligure)

Secondo le prime indiscrezioni pare che ad essere protagonista sarà una famiglia che gestisce un albergo, le riprese in questi giorni si stanno proprio concentrando nell’hotel in via Monte Tabor

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin