“Educare al Digitale”: sabato 25 ottobre il secondo appuntamento dedicato a genitori, insegnanti ed educatori
Livorno 24 ottobre 2025 “Educare al Digitale”: sabato 25 ottobre il secondo appuntamento dedicato a genitori, insegnanti ed educatori
Prosegue il ciclo di incontri gratuiti “Educare al Digitale: un percorso di tutta la comunità”, promosso dal Consiglio di Zona 5 in collaborazione con l’Associazione Nesi/Corea, l’Istituto Comprensivo G. Carducci e con la compartecipazione del Comune di Livorno.
Sabato 25 ottobre dalle ore 9.30 alle 12.00 presso l’Istituto Comprensivo Carducci, in piazza Sforzini all’Ardenza, secondo appuntamento intitolato “Strumenti utili per la gestione del digitale”. Fabio Artigiani, counselor ed esperto di pedagogia digitale, coinvolgerà i partecipanti in una riflessione condivisa su:
- Il mondo digitale “dietro le quinte”;
- Dove vanno ragazze e ragazzi quando sono connessi;
- Ruolo dell’adulto come guida e necessità di conoscere i dispositivi digitali;
- App, parental control e buone pratiche familiari.
Un incontro gratuito e pratico rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, dedicato al benessere digitale dei ragazzi. L’iniziativa fa parte del progetto “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, promosso dal Consiglio di Zona 5 per costruire una comunità più accogliente ed educante nei quartieri di Antignano, La Rosa, Ardenza, Montenero e Castellaccio.
La partecipazione è libera. Prenotazione consigliata al numero 327 2511118.