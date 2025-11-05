“Educare al Digitale”: terzo incontro su videogiochi, serie TV e intelligenza artificiale
Livorno 5 novembre 2025 “Educare al Digitale”: terzo incontro su videogiochi, serie TV e intelligenza artificiale
Prosegue il ciclo di incontri gratuiti “Educare al Digitale: un percorso di tutta la comunità”, promosso dal Consiglio di Zona 5 in collaborazione con l’Associazione Nesi/Corea, l’Istituto Comprensivo G. Carducci e con la compartecipazione del Comune di Livorno.
Sabato 8 novembre dalle ore 9.30 alle 12.00 presso l’Istituto Comprensivo Carducci, in piazza Sforzini all’Ardenza, terzo appuntamento intitolato “Internet, videogames, piattaforme di video, serie tv, intelligenza artificiale”.
Fabio Artigiani, counselor ed esperto di pedagogia digitale, coinvolgerà i partecipanti in una riflessione condivisa su:
- Opportunità e rischi della rete;
- Differenze tra videogiochi online e offline;
- Serie tv: quali sono adeguate e a quale età?
- L’influenza dell’intelligenza artificiale sulla quotidianità.
Un incontro gratuito e pratico rivolto a genitori, insegnanti ed educatori, dedicato al benessere digitale dei ragazzi. L’iniziativa fa parte del progetto “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”, promosso dal Consiglio di Zona 5 per costruire una comunità più accogliente ed educante nei quartieri di Antignano, La Rosa, Ardenza, Montenero e Castellaccio.
La partecipazione è libera. Prenotazione consigliata al numero 327 2511118.