“Educare alla consapevolezza del sé per educare alle differenze”, al via l’evento conclusivo del progetto

13 Marzo 2024

Livorno 13 marzo 2024 – “Educare alla consapevolezza del sé per educare alle differenze”, al via l’evento conclusivo del progetto

Venerdì 15 marzo alle ore 11.30 il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Educare alla consapevolezza del sé per educare alle differenze”, percorso inserito nel programma Scuola e Città 2023/2024 promosso dal Comune di Livorno.

L’iniziativa si terrà nell’Auditorium Giorgio Kutufà.

La classe III C della scuola secondaria di primo grado statale Fermi, insieme al Coro della scuola, presenta una performance, frutto di un lavoro interdisciplinare tra arte, italiano, musica e scienze.

Durante l’evento sarà presentato l’elaborato che le studentesse e gli studenti della classe, sostenuti da Francesca Caponi, Monica Masotti, Michele Maltese, Sara Saccomani ed Elisabetta Ugolini, loro docenti, hanno prodotto alla fine del percorso, pensato e realizzato dall’Associazione Evelina De Magistris, nell’ambito del Programma Scuola e Città 2023/2024, curato dal CRED.

Nel percorso, che si è svolto a gennaio, sono stati affrontati i temi del rapporto uguaglianza/differenza, del valore della molteplicità e della complessità, della formazione degli stereotipi e del loro peso nella possibilità di libere scelte e nel modo di percepirsi e di sentirsi oggetto di giudizi e di critiche.

L’incontro sarà anche un’occasione per la classe per confrontarsi con la conoscenza, l’esperienza e l’impegno di Samanta Picciaiola, formatrice e facilitatrice sui temi dell’educazione alle differenze e dell’educazione alla sessualità e all’affettività nell’infanzia. Tra le sue molte iniziative, ricordiamo che ha ideato, coordinato e diretto la ludoteca LabInCantiere per la promozione della lettura fin dalla primissima infanzia, sperimentando le potenzialità del libro nella decostruzione degli stereotipi; è co-curatrice della collana La biblioteca di Sofia destinata alla letteratura per bambine e ragazze. Tra le sue pubblicazioni Dante parla a bambine di prima e seconda elementare” – Tab edizione e Sono stata anch’io bambina. Dialoghi con Elena Gianini Belotti scritto con R. Ortolano. Scrive per le riviste “Leggendaria” e “Letterate Magazine”. Fa parte del direttivo della Società Italiana delle Letterate.

Di seguito il programma:

ore11:30

Saluti istituzionali

LIBERA CAMICI (Vice Sindaca del Comune di Livorno)

CECILIA SEMPLICI (Dirigente Scolastica I. C. “G. Micheli / G. Bolognesi” Livorno)

ore11:50

la classe III C, insieme al Coro “Scuola Fermi” presenta il lavoro finale

ore12:15

Intervento

SAMANTA PICCIAIOLA (Docente, saggista, componente del direttivo

Della Società Italiana delle Letterate)

