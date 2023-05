Home

Livorno 26 maggio 2023 – “Educare alla consapevolezza del sé per educare alle differenze”, il Niccolini Palli ospiterà l’evento conclusivo del progetto

Oggi, venerdì 26 maggio, alle ore 16, l’aula Magna dell’Istituto Niccolini Palli (via Ernesto Rossi, 6) ospiterà l’evento conclusivo del progetto “Educare alla consapevolezza del sé per educare alle differenze”, percorso inserito nel programma Scuola e Città 2022/2023 promosso dal Comune di Livorno.

Saranno presentati i lavori realizzati dalla classe IV B SUM dell’I.I.S. Niccolini Palli, che ha aderito, con le docenti Gaia Marsico e Denise La Monica, al percorso, pensato e realizzato dall’associazione Evelina De Magistris di Livorno, che si è svolto tra dicembre 2022 e marzo 2023, affrontando i temi del rapporto uguaglianza/differenza, del valore della molteplicità e della complessità, della formazione degli stereotipi e del loro peso nella possibilità di libere scelte e nel modo di percepirsi e di sentirsi oggetto di giudizi e di critiche.

“Il ruolo della scuola – ha dichiarato la vice sindaca Libera Camici che in apertura dell’evento porterà il saluto dell’Amministrazione Comunale – non è solo quello di fornire nozioni, ma anche e soprattutto quello di trasmettere valori e principi. Per questo percorsi come quello portato avanti in questi mesi con gli studenti della IV B SUM del Niccolini Palli dove si educa ad accettare la diversità degli altri, di qualunque tipo essa sia, sono essenziali per costruire società inclusive e democratiche”.

Sarà anche un’occasione per la classe di confrontarsi con la conoscenza, l’esperienza e l’impegno di Caterina Diotto, dottoressa di ricerca in Filosofia Estetica, che fa parte della Comunità Filosofica Femminista “Diotima” di Verona e di Angelo Albero e Marco Vanelli, che sono tra i fondatori di Maschile Plurale Lucca.

