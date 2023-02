Home

Cronaca

Ambiente

Educazione alla Salute, oltre 2mila ragazzi parteciperanno ai progetti per il rispetto dell’ambiente

Ambiente

16 Febbraio 2023

Educazione alla Salute, oltre 2mila ragazzi parteciperanno ai progetti per il rispetto dell’ambiente

LIVORNO, 16 febbraio 2023 – Oltre 2mila ragazzi appartenenti a circa 120 classi di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado delle province di Livorno e Pisa hanno aderito ai progetti “Il mondo e gli altri animali” ed “Un mare di amici” finalizzati alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente.

“I progetti – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione della Salute – Area Sud – sono stati organizzati con la collaborazione della Società Nazionale Salvamento, di Arpat, dei Carabinieri per la biodiversità della Riserva Tomboli di Cecina e della Direzione Marittima della Toscana – Capitaneria di Porto di Livorno. Ci permettono di entrare in contatto con ragazzi di tutte le età e di offrire a loro, ma anche alle loro famiglie e ai docenti gli strumenti necessari per proporre, come presupposto imprescindibile per una vita in piena salute, un approccio di tipo olistico e integrato al rispetto del mare e dell’ambiente in generale. Si tratta di una proposta educativa e formativa molto apprezzata come testimonia la massiccia adesione delle classi di tutto il territorio delle province di Livorno e Pisa, fra le quali troviamo anche, e ci piace sottolinearlo, le pluriclassi della scuola Carolina Nolli dell’Isola di Capraia che spesso per la loro condizione insulare hanno maggiori difficoltà ad aderire ai progetti proposti. I progetti prevedono incontri nella classi che si svolgono in queste settimane e la conclusione nel mese di maggio con giornate conclusive che si terranno in spiagge e pinete per poter apprezzare concretamente e con più consapevolezza quanto offerto da questi ambienti naturali”.

Alla realizzazione del progetto, oltre al direttore Franchini, hanno partecipato gli operatori della UOS Educazione e Promozione della Salute – Area Sud: Federica Pracchia, Nicoletta Cioli, Monica Benvenuti, Monica Baccianti, Rita Ferrini, Maria Colonna, Maria Caruso, Carla Colleoni e Marco Verdone.

Questo l’elenco degli istituti aderenti:

Progetto “Per un mare di amici”:

IC C. Cassola Cecina

IC F.D. Guerrazzi Cecina

IC G. Borsi Donoratico

IC I.O. Griselli Montescudaio

IC Mascagni San Vincenzo

IC Marconi Venturina

Scuole Secondarie di primo Grado A. Guardi Piombino

IC Brin Livorno

IC Micali Livorno

IC Carducci Livorno

IC S. Pertini Portoferraio

Progetto “Per il mondo e gli altri animali”:

IC Cassola Cecina

IC F.D. Guerrazzi Cecina

IC I.O. Griselli Montescudaio

IC Mascagni San Vincenzo

IC Marconi Venturina

Scuole Secondarie di primo Grado A. Guardi Piombino

2° Circolo Didattico Ghiaccioni Piombino

IPSR E. Malenotti PISA

ISIS Carducci Volta Pacinotti Piombino

IC Ilaria Alpi Vicopisano

IC Fra Domenico da Peccioli Peccioli

IC Tabarrini Pomarance

IC Micali Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin