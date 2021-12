Home

Educazione stradale in piazza. Torna l’aula mobile della Polizia Municipale

17 Dicembre 2021

Livorno 17 dicembre 2021

Primo incontro oggi, venerdì 17 dicembre in Piazza Garibaldi dalle ore 16 alle ore 18

Per il periodo delle Festività Natalizie la Polizia Municipale ha organizzato alcuni incontri educativi in piazza

Sono veri e propri momenti di confronto e di conoscenza per sensibilizzare tutta la cittadinanza e soprattutto i giovani su temi importanti quali:

il rispetto delle regole come prima forma di prevenzione al verificarsi dei sinistri stradali.

Gli incontri quest’anno saranno svolti in piazza Cavour e in piazza Garibaldi.

Gli agenti saranno presenti in piazza con il veicolo attrezzato ad Aula Mobile per dare informazioni sui corretti comportamenti da tenere in strada e in ambiente urbano, proiettando slide e filmati.

Saranno anche distribuiti gadgets per i più piccoli.

“Incontrare i bambini ed i ragazzi, poter condividere con loro l’importanza del rispetto delle regole, vuol dire fare un importante investimento sul futuro della nostra città. Inoltre, la scelta di effettuare l’incontro educativo in piazza Garibaldi – spiega la Comandante Annalisa Maritan – rientra in un più ampio progetto di presidio del territorio e di rivitalizzazione degli spazi pubblici per favorire la corretta gestione degli stessi”

Gli incontri sono previsti dalle ore 16 alle ore 18 nelle giornate di:

venerdì 17 dicembre in Piazza Garibaldi

sabato 18 dicembre in Piazza Cavour

giovedì 23 dicembre in Piazza Cavour

