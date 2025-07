Home

Effetto Garibaldi, le modifiche alla viabilità, ecco dove potranno parcheggiare i residenti

23 Luglio 2025

Livorno 23 luglio 2025 Effetto Garibaldi, le modifiche alla viabilità, ecco dove potranno parcheggiare i residenti

I residenti della zona “S” potranno sostare anche nella zona “M”

Livorno, 23 luglio 2025 – È in programma da venerdì 25 fino a domenica 27 luglio la terza edizione di “Effetto Garibaldi”.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento in condizioni di sicurezza di questa manifestazione che animerà l’omonimo quartiere, saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità (ordinanza n. 5689/2025).

Innanzitutto, per venire incontro alle esigenze di sosta dei residenti, dalle ore 8 di venerdì 25 luglio fino alle ore 12 di lunedì 28 luglio, i titolari di contrassegno lettera “S” potranno parcheggiare anche nella zona “M”.

Questo, in sintesi, il quadro delle altre principali misure previste:

• tutte le sere della manifestazione, dalle ore 19.45 fino alle due di notte, divieto di transito in piazza Garibaldi, in via del Pettine, in via della Pina d’Oro, in piazza dei Mille (ad eccezione di una corsia di collegamento tra via Sant’Andrea e via De Larderel, a senso unico con direzione via S. Andrea-via De Larderel);

• tutti i giorni della manifestazione, dalle ore 14 fino alle due di notte, divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Garibaldi, in via della Pina d’Oro, nel tratto di via Terrazzini compreso tra i civici 1 e 13, in piazza dei Mille (compreso il tratto posto tra via Sant’Andrea e via della Pina d’Oro e negli spazi restanti). Nel tratto centrale di piazza dei Mille il divieto di sosta sarà in vigore anche di giorno.