Home

Cronaca

Effetto Live 2019 a Effetto Venezia, aperte le iscrizioni per i gruppi emergenti

Cronaca

20 giugno 2019

Effetto Live 2019 a Effetto Venezia, aperte le iscrizioni per i gruppi emergenti

Nell’ambito di Effetto Venezia

Effetto Live 2019: gruppi musicali emergenti protagonisti a Livorno

Aperto il Bando di partecipazione

Livorno – Si rinnoverà puntuale a Livorno come ogni estate, la magia di Effetto Venezia (31 luglio-4 agosto) che al proprio interno prevede l’apprezzata kermesse di “Effetto Live”, uno spazio interamente dedicato e riservato a band musicali e singoli artisti di tutte le età che dalla passata edizione è stato allargato alla partecipazione di tutta la Regione Toscana. Si tratta di una bella opportunità per chi propone musica originale (ma non solo) per esibirsi e farsi ascoltare su un palco dedicato quale il “Mirco Pacini”, che fa della musica e musicisti emergenti la propria vocazione e cifra artistica. Un palco che ha saputo conquistarsi seguito ed apprezzamento da parte del pubblico per la qualità delle proposte ed a cui è possibile accedere presentando entro il 7 luglio 2019 la propria candidatura alla mail: effettolive@yahoo.com

Al momento della partecipazione al bando, si dovranno specificare nome del gruppo, numero dei componenti, genere musicale, città di provenienza, data di formazione, allegando materiale conoscitivo tramite mp3/link streaming, scheda tecnica, foto e biografia di 10 righe al massimo. La scelta delle band/singolo artista sarà a totale descrizione della direzione artistica e verrà comunicata immediatamente dopo il 7 luglio tramite mail e la pagina facebook di effettolive.

L’esibizione della durata massima di 40 minuti, sarà a titolo gratuito (permesso raccogliere eventuali offerte libere dal pubblico); in cambio la direzione della manifestazione farà trovare a disposizione del gruppo un palco già pronto con 2 amplificazioni chitarra, 1 basso, 1 batteria, D.I., microfonature complete, monitors, luci, impianto e fonico professionali; inoltre la direzione della manifestazione provvederà a mettere nome, foto e biografia della band/singolo artista su depliant, flyers e pubblicità varie sia in carta che sui siti/canali di competenza. I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 18 del giorno di esibizione per

svolgere il soundcheck che terminerà rigorosamente entro le ore 20 (lasciare i mezzi fuori dal perimetro in cui si svolge Effetto Venezia).

Indirizzi utili: effettolive@yahoo.com ; pagina facebook: www.facebook.com/EffettoLive

Il bando completo è disponibile anche su www.goldoniteatro.it