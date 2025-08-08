Home

Castagneto

8 Agosto 2025

Castagneto Carducci (Livorno) 8 agosto 2025 "Effetto notte – Luci e sogni, il borgo diventa cinema"a Castagneto Carducci

Tre giorni di magia, proiezioni immersive e installazioni per un festival dedicato alla settima arte, dal 22 al 24 agosto 2025

Arriva a Castagneto Carducci “Effetto Notte – Luci e sogni, il borgo diventa cinema”, un nuovo e originale festival che, dal 22 al 24 agosto 2025, trasformerà il centro storico di Castagneto in un grande e spettacolare set cinematografico a cielo aperto. Le vie del borgo saranno animate da personaggi iconici, performance, musica dal vivo e attività per famiglie, per una vera e propria immersione nel mondo del cinema.

Promosso dal Comune di Castagneto Carducci e organizzato dalla Cooperativa Itinera, l’evento unirà spettacolo, arte e cultura cinematografica in un percorso immersivo tra le vie del borgo, con un programma ricco di installazioni monumentali, proiezioni, performance itineranti, musica dal vivo e una sezione speciale dedicata ai più piccoli.



“Siamo entusiasti di accogliere un evento così innovativo a Castagneto Carducci – dichiara Sandra Scarpellini, Sindaca di Castagneto Carducci-. “’Effetto Notte non è solo un festival, ma un’esperienza che unisce il nostro patrimonio storico e culturale con l’arte del cinema, offrendo ai nostri cittadini e ai visitatori un’opportunità unica di vivere il borgo in un modo completamente nuovo. È un investimento nel futuro della nostra comunità e un’ulteriore conferma del nostro impegno per un’offerta culturale di alta qualità”.

Nelle tre serate, il centro storico di Castagneto Carducci si animerà con una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il programma prevede serate a tema: venerdì 22 agosto sarà dedicato alla fantascienza, sabato 23 renderà omaggio al cinema libero e indipendente, mentre domenica 24 sarà un viaggio nostalgico nel grande cinema degli anni ’70 e ’80.

“La nostra esperienza nel settore culturale e turistico ci ha portato a immaginare questo festival come punto d’incontro tra due progettualità che ci stanno a cuore: la sostenibilità ambientale e l’alfabetizzazione cinematografica – spiega Laura Giuliano, vicepresidente di Coop. Itinera. Grazie alla collaborazione con Marco Bruciati, abbiamo dato vita a un evento capace di fondere cinema, spettacolo e territorio”.

I visitatori di “Effetto notte” saranno accolti da spettacolari creature cinematografiche in scala monumentale, realizzate dai laboratori degli Special Effects Creatures Studios di CinecittàWorld: Alien, un gigantesco Uomo-lupo, un impressionante King Kong e l’immancabile Tyrannosaurus Rex. Per gli appassionati di cinema cult sarà possibile ammirare da vicino la mitica DeLorean di Ritorno al Futuro, in un’installazione che farà la gioia di grandi e piccoli.

Le facciate degli edifici diventeranno uno schermo diffuso di “Cinema Espanso”, un percorso di proiezioni che racconterà la storia della settima arte, mentre “Cinema e Musica” animerà Piazza della Gogna con le sonorizzazioni dal vivo di capolavori del cinema muto e d’autore.

“Con Effetto Notte vogliamo valorizzare il nostro borgo e raccontarlo attraverso l’immaginario cinematografico, con un evento immersivo che punta sulla cultura come leva di identità e sviluppo”, afferma Cristiano Pullini, Assessore al Turismo del Comune di Castagneto Carducci.

Non mancheranno poi momenti musicali lungo tutto il percorso. Inoltre per un effetto davvero sbalorditivo, tra le vie del centro storico sarà possibile incontrare personaggi iconici del cinema. Due le performance itineranti che animeranno via dell’Indipendenza: una troupe coinvolgerà il pubblico in un esilarante gioco metacinematografico alla ricerca di una parte da interpretare; mentre l’altra sarà alla ricerca di volti per un nuovo “cinema del futuro”.

Domenica 24 agosto, un evento clou del festival: in occasione del 50° anniversario del Rocky Horror Picture Show, andrà in scena “The RockQueer Horror Picture Show”, una performance itinerante ispirata ai personaggi del film per celebrare la diversità e l’inclusività, tra musica, danza e ironia.

Il festival ospiterà anche due installazioni artistiche permanenti: un’opera immersiva ispirata al cinema di Hitchcock e una mostra fotografica con ritratti di grandi nomi del cinema. Per i più piccoli, il laboratorio “Ciak, chi vuoi essere?” offrirà l’opportunità di travestirsi da personaggi e creare piccoli fotogrammi animati.

“Dopo la direzione artistica di Effetto Venezia 2023 e il progetto educativo Io non ho paura, è per me un piacere continuare a raccontare il cinema in maniera coinvolgente e popolare in un contesto unico come quello di Castagneto Carducci – conclude Marco Bruciati, direttore artistico dell’evento”.

Il Contest per Effetto Notte!

E se a Castagneto Carducci abitassero i personaggi del cinema?

Abbiamo nascosto nel video 10 personaggi iconici del cinema.

https://fb.watch/Bkcjyfg-e5/

Partecipa al contest e mettiti alla prova!

Riesci a riconoscerli tutti?I primi tre che li indovinano tutti e dieci vincono un biglietto gratuito per Effetto Notte.

Partecipa inviando una mail a direzioneartistica@itinera.info con tutti i personaggi entro il 14 agosto.

Noi vi aspettiamo il 22 23 24 Agosto a Castagneto Carducci (Li).

Video di Luca Bardi – Videografo

Informazioni utili e biglietti

Prevendita su Ticketone

https://www.ticketone.it/eventseries/effetto-notte-3938630/

Biglietti:

intero euro 10

ridotto euro 8 (bambini 4-10 anni e residenti)

family euro 32 (2 adulti+2 bambini)

BIGLIETTERIE Uffici Turistici:

Castagneto Carducci, Via Vittorio Emanuele II, 22

Marina di Castagneto – Via della Marina, 8

Bolgheri – Largo Nonna Lucia, 5

orari: 10.00 – 13.00 / 17.00 – 20.00 infopointcastagneto@gmail.com

BIGLIETTERIE CASTAGNETO CARDUCCI i giorni dell’evento

DALLE ORE 19:00

Piazzetta dell’Arco davanti Palazzo Comunale (pagamento con carte e contanti)

Via Garibaldi

(pagamento solo in contanti)

Per le informazioni logistiche e sul programma:

www.effettonottefestival.it

www.iononhopaura.com

eventi@itinera.info

tel. 0586 894563