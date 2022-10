Home

7 Ottobre 2022

“Effetto Romito Arte – Persone – Emozioni”, Non passare l’autunno sul divano alla tv. I nostri appuntamenti

Livorno 14 settembre 2022 – Non passare l’autunno sul divano alla tv, c’è “Effetto Romito Arte – Persone – Emozioni”

Non vorrai davvero passare tutto l’Autunno sul divano a guardare serie tv? C’è “Effetto Romito Arte – Persone – Emozioni” un panorama di eventi che si svolgono all’interno delle ampie sale del ristorante Il Romito, in cui l’Arte e le Persone si incontrano attraverso le Emozioni.

Abbiamo coinvolto band musicali, pittrici, danzatrici, attori di teatro, cantastorie, esperti di vino, illusionisti e prestigiatori… persone innamorate del loro lavoro e con grandi capacità di coinvolgimento degli spettatori.

Vogliamo che la città di Livorno diventi uno dei punti di riferimento in Toscana per gli eventi artistico-culturali

Desideriamo che l’Arte torni ad essere un tutt’uno con le persone eliminando le distanze e le barriere fisiche tipiche dei teatri e delle sale da concerto; per ritornare ad un’esperienza in cui artisti e persone interagiscono tra di loro e co-creano l’esperienza

Sogniamo di far emozionare le persone attraverso le esperienze, perché siamo consapevoli del fatto che sono le esperienze a veicolare emozioni e sono le emozioni che imprimono i ricordi più belli

I tredici eventi del mese di ottobre, vedi il calendario

Gli undici eventi di novembre, vedi il calendario

I dodici eventi di dicembre, vedi il calendario

Un breve riepilogo con tutti gli eventi che abbiamo in programma per il mese di Ottobre al Romito

Clicca sull’evento di tuo interesse per accedere alla pagina in cui vedere le informazioni sull’evento e per prenotare.

Giovedì 6 Ottobre | Cena Romantica con musica swing e acustica dei “Dubrani Fake Orchestra”

Venerdì 7 Ottobre | Monologo “Novecento” a cura di Fabrizio Pinzauti

Giovedì 13 Ottobre | Cena commentata con abbinamento di vini a cura di Maurizio Marchisio

Venerdì 14 Ottobre | Tributo a Lucio Battisti – cena ed esibizione della band “MareNero”

Giovedì 20 Ottobre | “Le stagioni interiori” – Esibizione di danza e pittura per scoprirsi interiormente con Laura Giuntoli e Ilda Kapllani

Venerdì 21 Ottobre | “La ruota della vita” – cena con monologhi sul senso della vita con Fabrizio Pinzauti ed i suoi attori

Giovedì 27 Ottobre | “Raccontarocchi” – cena con presentazione del libro di Tiziana de Felice ed mostra dei suoi quadri dei Tarocchi

Venerdì 28 Ottobre | “Comicità e cena livornese gourmet” con racconta barzellette e storie labroniche con Enrico Faggioni

Lunedì 31 Ottobre | “Cena con Delitto” a cura dell’Associazione Culturale “Delitti&Dintorni”

