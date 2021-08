Home

Effetto Venezia 2021, tavolo tecnico per i servizi operativi della Questura

3 Agosto 2021

Livorno 3 agosto 2021 – Effetto Venezia 2021, tavolo tecnico per i servizi operativi della Questura

Sulla base del Protocollo operativo ed attuativo del Progetto “#divertiaAMOci- insieme per un divertimento sostenibile” , approvato il 5 maggio u.s. dal Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica , rivolto principalmente ad avviare un dialogo per ridurre la conflittualità tra le parti socoiali coinvolte e la collettività tutta, e che include nel suo interno altresi un Regolamnento d’uso , ovvero una serie norme di comportamenti da tenere da parte degli organizzatori degli eventi, dei gestori dei locali, del pubblico che partecipa agli stessi , si inserisce altresi la kermesse denominata “ Effetto Venezia” che si svolgerà nella nostra citta dal 4 all’8 agosto 2021.

Alle ore 11.00 di questa mattina si è svolto il tavolo tecnico operativo presieduto dal Questore Massucci, e che hai visto coinvolti i rappresentanti di tutte le parti sociali interessate, in quanto attrici dell’evento , quindi i rappresentanti delle FF.OO. con i loro Dirigenti e Comandanti ,gli organizzatori , i rappresentanti del Comune di Livorno e della ASL.; rappresentanti della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato tra le quali l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato sez. di Livorno

Nell’occasione il Questore ha fornito istruzioni di dettaglio, sia alle forze dell’ordine che ai coordinatori dei servizi presenti, del piano di safety presentato dagli organizzatori, piano questo illustrato dall’Ingegnere del Comune Sig. Lombardi.

Per sottolineare il valore nell’impegno “ di squadra “ , all’ avvio della riunione ha partecipato il Prefetto di Livorno Paolo d’Attilio con il Comandante dell’Arma dei Carabinieri Massimiliano Sole .

Il Prefetto ha sollolineato il valore del “lavorare insieme” che è stato pianificato,inteso a creare le condizioni per un divertimento sostenibile , tanto per gli operatori economici quanto per i gestori dell’evento ed i residenti del quartiere.

E’ stata espressa grande soddisfazione per la condivisione ad uno stesso tavolo di rappresentanti dei diversificati ambiti lavorativi che, insieme, tenderanno a raggiungere lo scopo unitario della buona riuscita di questa kermesse livornse, sottolineando quanto la responsabilità sia di tutti , non solo degli operatori messi in campo , ma ancghe della cittadinanza .

Nella fase conclusiva sono stati descritti i servizi dettagliati che verranno impostati e disciplinati da un’apposita Ordinanza di servizio della Questura.-

