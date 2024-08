Home

Livorno 6 agosto 2024 – Effetto Venezia 2024: “Edizione indimenticabile” Salvetti ringrazia Livorno

Nel pittoresco quartiere della Venezia, Livorno ha appena concluso l’edizione 2024 di Effetto Venezia. Un evento che ha visto ben 160 esibizioni musicali distribuite su cinque giorni e attirato migliaia di visitatori celebrando cultura e arte in un’atmosfera magica.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha condiviso immagini del quartiere, ormai privo dei palchi e con le strade ripulite, esprimendo grande soddisfazione per l’evento e il lavoro svolto per garantirne il successo. “Di foto di un Effetto Venezia straordinariamente bello per proposta artistica, atmosfera e grande partecipazione ne abbiamo viste tantissime,” ha dichiarato Salvetti. “Ma la capacità di una città di organizzare un grande evento come questo si misura poi da come servizi e addetti conducono e chiudono la festa.”

Effetto Venezia 2024 ha dimostrato l’abilità di Livorno nell’ospitare grandi eventi, grazie alla collaborazione impeccabile tra organizzatori, lavoratori e volontari. Il sindaco ha rivolto il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria manifestazione:

Organizzatori e lavoratori dei palcoscenici : La dedizione e la professionalità di chi ha curato ogni dettaglio degli spettacoli sono state fondamentali per il successo dell’evento.

Volontari : Presenti sul territorio, hanno fornito supporto essenziale, contribuendo a mantenere l’ordine e l’accoglienza per tutti i partecipanti.

Forze di polizia e municipale : La loro gestione della sicurezza ha permesso che l’evento si svolgesse senza criticità, garantendo tranquillità e ordine.

Lavoratori Aamps: Con un impegno notevole, hanno ripulito l’intero quartiere ogni mattina, restituendo alla città strade pulite e ordinate.

Un particolare apprezzamento è stato rivolto ai ristoratori ed esercenti, che hanno lavorato con dedizione per offrire il miglior servizio ai visitatori, e ai residenti del quartiere della Venezia, che hanno affrontato con spirito positivo i cambiamenti portati dall’evento, mostrando la loro città al mondo e contribuendo a qualificarla in maniera eccellente.

L’edizione 2024 di Effetto Venezia si è quindi conclusa con un bilancio estremamente positivo; non solo per la qualità artistica delle esibizioni, ma anche per l’efficienza nell’organizzazione e nella gestione post-evento. Livorno ha dimostrato ancora una volta di essere una città capace di accogliere e gestire eventi di grande portata, facendo emergere il meglio della sua comunità e del suo territorio.

