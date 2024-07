Home

Cronaca

31 Luglio 2024

Livorno, 31 luglio 2024 – Effetto Venezia 2024, linee bus gratuite tutte le sere e parcheggi riservati ai residenti

È in programma da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto la 39^ edizione di Effetto Venezia.

Per quanto riguarda i trasporti, quest’anno, grazie a un accordo tra Amministrazione comunale e Autolinee Toscane, tutte le sere della manifestazione il servizio bus cittadino delle linee notturne 21 e 22 è gratuito.

Sempre allo scopo di disincentivare l’uso dell’auto e facilitare gli spostamenti, soprattutto per i visitatori provenienti da fuori città, anche per l’edizione 2024 di Effetto Venezia è stato attivato, in collaborazione con Autolinee Toscane, il servizio totalmente gratuito di bus navetta andata e ritorno che collega il “parcheggio di scambio”, individuato nell’area di sosta presso il PalaModigliani (Porta a Terra), con le aree della manifestazione (capolinea in via della Cinta Esterna). Per gli orari dei bus navetta consultare il sito di Effetto Venezia (link diretto https://www.livorno-effettovenezia.it/wp-content/uploads/2024/07/orario-navette-2024-ev24.pdf)

Attivo anche il servizio di trasporto gratuito Social Taxi per persone con disabilità, volto a favorire una maggiore partecipazione sociale.

Il servizio è disponibile tutte le sere di Effetto Venezia dalle ore 20 (prima corsa) a mezzanotte (ultima corsa) dal 31 luglio al 3 agosto, mentre domenica 4 agosto il servizio sarà attivo dalle ore 17.30 (prima corsa) alle ore 21.30 (ultima corsa).

Per prenotare il Social Taxi contattare il numero 334 3617092 tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12 tramite messaggio WhatsApp o chiamata telefonica. In fase di prenotazione è importante specificare le dimensioni e caratteristiche dell’ausilio utilizzato, poiché il mezzo è dotato di sollevatore con portata massima di 350 kg e spazio utile di cm 124×80 (il van risponde dunque alle esigenze di trasporto di tutti gli ausili “standard”, come carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche). Non saranno fatti salire scooter elettrici da esterno. Può accedere un solo accompagnatore. Le prenotazioni vengono accettate in ordine di chiamata fino al raggiungimento dei posti a disposizione nelle corse programmate.

Per quanto riguarda le modifiche alla circolazione e alla sosta dei mezzi privati, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha emanato alcune ordinanze specifiche al fine di consentire l’allestimento e lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza. Questo, in sintesi, il quadro delle principali misure previste.

Per le zone a traffico controllato e delle zone a sosta controllata, per tutte le notti della manifestazione è innanzitutto abrogata la ztl “A” (normalmente in vigore dalle ore 20 alle 5 del mattino), con relativo adeguamento delle telecamere ai varchi.

Per agevolare la sosta dei residenti, per la prima volta il parcheggio di piazza Unità d’Italia (tra la Prefettura e il Cinema Quattro Mori) tutte le sere della manifestazione, dalle ore 18 alle ore 9 del mattino successivo, è riservato ai titolari di contrassegno lettere A, B ed E. Chi vi parcheggerà senza contrassegno potrà essere sanzionato (si ricorda che la sbarra all’ingresso di questo parcheggio è stata rimossa dopo il passaggio della gestione da Tirrenica Mobilità al Comune).

Inoltre anche quest’anno, fino a lunedì 5 agosto (compreso), 24 ore su 24, l’area di parcheggio di via della Cinta Esterna sottostante il ponte di Santa Trinita è riservata esclusivamente ai veicoli con contrassegno lettera A, con divieto di sosta con rimozione forzata per tutti gli altri veicoli.

Sempre per agevolare la sosta dei residenti della zona “A” e delle altre zone limitrofe, fino a lunedì 5 agosto (compreso) i titolari di contrassegno lettera A possono transitare e parcheggiare (h24) anche nelle zone B, C, D, E ed S.

Ai titolari di contrassegno lettera B è consentito il transito e la sosta anche nelle zone C, D, E ed S.

Il transito e la sosta nelle ztl/zsc B, C, D, E sono consentiti indistintamente ai titolari di contrassegno B, C, D oppure E, senza distinzione di zona di appartenenza.

La sosta nelle strade della zona A (eccetto scali della Dogana d’Acqua, via Castelli, via del Gazometro, scali del Pontino e via delle Travi) è riservata esclusivamente ai titolari di contrassegno lettera A.

La sosta in via Carraia e nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Venezia e via Carraia è riservata esclusivamente ai titolari di contrassegno lettere A, B ed E, con abrogazione degli stalli di sosta a pagamento.

La sosta in via del Porticciolo è riservata esclusivamente ai titolari di contrassegno zone A e B, con abrogazione degli stalli di sosta a pagamento.

Fino alle ore 7.30 di martedì 6 agosto, l’orario delle ztl/zsc B, C, D ed E, della zsc A e della zsc S (quest’ultima limitatamente a via Lamarmora, scali delle Macine, via del Cedro, via dell’Industria, via Eugenia, via Torretta, via dell’Unghero, via Santa Vigilia, scali San Lorenzo e via Bassa) è esteso a tutta la giornata (24 ore su 24), anche la domenica.

Tutte le sere della manifestazione, dalle ore 18 alle due di notte, ai mezzi a due ruote sarà riservata un’area di sosta istituita in via della Cinta Esterna (dal parcheggio fino alla fermata dei bus).

Tutte le sere (dalle ore 19 all’una di notte) sarà consentito il doppio senso di marcia in via Grande, da piazza della Repubblica a piazza Micheli (Quattro Mori). I veicoli privati potranno quindi utilizzare la corsia lato nord normalmente riservata ai mezzi pubblici, però con divieto di fermata e divieto di svolta in via Cogorano (direzione obbligatoria “diritto” fino a piazza Micheli).

Sempre dalle ore 19, in viale degli Avvalorati (carreggiata principale e controviale) sarà in vigore il divieto di transito eccetto veicoli residenti e titolari di contrassegno zona B e veicoli diretti al parcheggio “Moderno” di via dell’Angiolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e via del Pantalone e veicoli dell’organizzazione appositamente autorizzati.

Dalle ore 18 istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di via Strozzi compreso tra via della Voltina e via Carraia.

Per quanto riguarda i divieti di transito, sono previsti tutte le sere della manifestazione, dalle ore 18 alle due di notte, in via degli Ammazzatoi, via dei Bagnetti, scali delle Barchette, via Borra, via Buia, via del Casino, scali del Corso, piazza dei Domenicani, via Falcone e Borsellino, scali Finocchietti, via dei Floridi, via del Forte San Pietro, via Mons. Ganucci, piazza Anita Garibaldi, piazza dei Legnami, piazza del Luogo Pio, tratto di via della Madonna compreso tra via Borra e scali delle Pietre, via del Monte d’Oro eccetto veicoli a due ruote che potranno transitare in doppio senso di marcia, scali del Monte Pio, via del Pallone, via dei Pescatori, scali del Pesce, scali delle Pietre, via Pollastrini, scali del Ponte di Marmo, via del Porticciolo, via S. Marco, tratto di via Strozzi compreso tra via del Porticciolo e via Carraia, scali del Teatro, via del Toro, via Traversa, via della Venezia, scali del Vescovado, via Carraia, scali delle Pietre tra via Mons. Ganucci e scali della Fortezza Nuova, tratto di viale Caprera tra piazza del Luogo Pio e l’Erta dei Risicatori.

Il divieto di transito in queste strade riguarda anche i bus del trasporto pubblico, a partire dalle ore 19 anziché dalle ore 18 (potranno circolare fino alle 19).

Per impedire l’accesso dei veicoli alle strade oggetto di divieto di transito saranno collocati sistemi di transennamento.

Sono ovviamente previsti numerosi divieti di sosta all’interno del quartiere Venezia e in alcune vie limitrofe, per i quali si rimanda alle specifiche ordinanze pubblicate all’Albo Pretorio online del Comune: la n. 6327 del 22/7/2024 per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, l’ordinanza generale n. 6464 del 25/7/2024 e le tre ordinanze di rettifica e integrazione n. 6495 del 29/7/2024, n. 6521 e n. 6522 del 30/7/2024.