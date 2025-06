Home

11 Giugno 2025

Effetto Venezia 2025, Garufo: “Una kermesse di altissimo valore che parla alle donne e alla città”

Effetto Venezia continua a rappresentare un punto fermo nel panorama culturale livornese e toscano, ma l’edizione 2025 segna anche un ulteriore passo avanti, come sottolineato dall’assessore alla Cultura Rocco Garufo, che ha voluto rimarcare il valore e la portata sociale della manifestazione.

“Effetto Venezia si conferma una kermesse che ha un valore altissimo – afferma Garufo – e le due edizioni curate da Grazia Di Michele ci hanno fatto fare un ulteriore salto di qualità, partendo comunque da un punto già molto alto”.

Secondo l’assessore, l’impronta femminile data alla rassegna è una chiave di lettura fondamentale per comprendere la direzione presa dal festival.

“Una kermesse incentrata sulle donne, che propone un ventaglio amplissimo di eventi: non si parla solo di spettacolo, ma di una serie di iniziative che hanno ricadute significative anche in altri ambiti, come quello culturale, ambientale e della difesa personale”.

In particolare, Garufo ha voluto evidenziare l’importanza della sensibilizzazione su temi di grande attualità e urgenza sociale:

“La difesa personale è una questione molto importante, soprattutto in un momento in cui le donne sono, purtroppo, sempre più spesso vittime di aggressioni, spesso mortali. Effetto Venezia vuole anche essere uno spazio di riflessione e consapevolezza, non solo di intrattenimento”.

L’edizione 2025 si annuncia quindi non solo come un grande evento culturale, ma anche come manifestazione impegnata e attenta alle dinamiche sociali, capace di parlare a tutta la cittadinanza e di restituire centralità alle tematiche femminili con linguaggi artistici, performativi e divulgativi.

Con oltre 120 eventi previsti, il ritorno dei fuochi d’artificio, e un rebranding completo per celebrare i 40 anni dalla nascita della rassegna, Effetto Venezia 2025 si candida a essere una delle edizioni più partecipate e significative di sempre.

