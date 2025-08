Home

Effetto Venezia 2025: salta il concerto di Antonella Ruggiero, sul palco arriva Mariella Nava con “Note di Donna”

3 Agosto 2025

Livorno, 3 agosto 2025 – Cambio dell’ultimo minuto nel programma di Effetto Venezia 2025: il concerto di Antonella Ruggiero, previsto per domenica 3 agosto, è stato annullato per motivi di salute. Al suo posto salirà sul palco Mariella Nava, una delle voci più intense e raffinate del panorama musicale italiano, con lo spettacolo “Note di Donna”.

Un cambio che, seppur inatteso, non tradisce le aspettative del pubblico: Mariella Nava porta infatti con sé un repertorio potente, poetico e impegnato, capace di emozionare e far riflettere.

Cantautrice e autrice di origini tarantine, Nava si è affermata sin dagli anni Ottanta grazie alla profondità dei suoi testi e alla sensibilità delle sue interpretazioni. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo grande successo con brani come “Fai piano” e “Per amore” — quest’ultimo interpretato anche da artisti internazionali. Come autrice, è sua la celebre “Spalle al muro”, portata al successo da Renato Zero.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi di assoluto rilievo della musica italiana come Lucio Dalla, Renato Zero e Gianni Morandi, sempre restando fedele a una cifra stilistica fatta di eleganza e verità.

I temi che attraversano le sue canzoni spaziano dall’amore alla vita quotidiana, fino a questioni sociali, affrontate con una delicatezza mai banale. Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, spiccano il Club Tenco per la miglior opera prima, il Premio Lunezia, il Premio Mia Martini alla carriera e molti altri.

Mariella Nava ha firmato anche brani dal forte impegno civile, come “Stasera torno prima”, dedicata alle vittime sul lavoro, e ha duettato con star internazionali come Dionne Warwick nel brano “It’s Forever”.

Il suo spettacolo “Note di Donna” sarà dunque un’occasione preziosa per ascoltare una voce intensa e una scrittura autentica, capace di abbracciare il pubblico con forza e dolcezza al tempo stesso.

L’organizzazione di Effetto Venezia augura ad Antonella Ruggiero una pronta guarigione, e dà appuntamento a tutti per domenica sera, con la certezza di vivere un concerto speciale.

Anche per la chiusura di Effetto Venezia 2025 il calendario di eventi rigorosamente gratuiti previsti nelle tante location che costellano il quartiere spazierà dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre, sempre tenendo come riferimento il tema guida di quest’anno: la creatività femminile.

Alle 21.00 di domani, domenica 3 agosto, sarà sempre Piazza del Luogo Pio ad ospitare un talk condotto dalla stessa Grazia Di Michele con protagonisti Mariella Nava e Pierdavide Carone. La direttrice artistica di Effetto Venezia interagirà con i due artisti sul cantautorato italiano, le sue trasformazioni e le differenze di scrittura tra quello maschie e quello femminile. Mariella Nava è nota per le sue qualità di compositrice e pianista. Nel corso della sua carriera ha scritto brani per numerosi artisti e ha ricevuto diversi riconoscimenti per la qualità musicale e letteraria delle sue opere, come il Premio Lunezia. Pierdavide Carone ha raggiunto il successo dopo la sua partecipazione a un talent show nel 2010, dove si è classificato terzo e ha vinto il premio della critica. Ha anche scritto canzoni per altri artisti e ha partecipato al Festival di Sanremo.

In Fortezza Nuova, alle 22.15, il Jubilation Gospel Choir chiuderà la rassegna di cori labronici con “Respect – Voci di libertà”, un concerto-evento inno alla forza, alla libertà e alla dignità femminile. In Fortezza Vecchia, alle 22.00 – come tutte le altre proposte della serata – il Fi Pi Li Horror Film Festival proporrà “Women are fear’s best friends”, un format sul contributo femminile al cinema fantastico e horror contemporaneo. In Piazza dei Domenicani andrà in scena “Donne di Toscana in Canto: storie e melodie popolari”, spettacolo che racconterà la vita quotidiana, le fatiche, i legami familiari e le ingiustizie attraverso i canti tradizionali toscani. Sugli Scali delle Barchette il comico Claudio Marmugi proporrà il suo “Il ritorno di Cassandra” vestendo i panni della scatenata Sacerdotessa del Tempio d’Apollo. Per Marmugi, più che prevedere il futuro, Cassandra sapeva decifrare il presente come nessun altro, e pure in maniera inequivocabile. Cassandra non era, quindi, foriera di sventure, non annunciava tragedie, non “portava male”, era solo realista, pratica e incredibilmente schietta. Aveva il coraggio di dire esattamente quello che pensava – una limpidezza inimmaginabile per una donna dell’epoca – e, soprattutto, diceva quello che nessuno si voleva sentire dire. In Piazzetta dei Pescatori, il Collettivo Women In Opera presenterà “Shakespeare’s Sonnets”, un viaggio attraverso le donne shakespeariane nell’opera lirica. In Piazza dei Legnami andrà invece in scena la finale del contest di Street Dance “Dance / Her battle” che vedrà 15 ballerine sfidarsi a ritmo di brani composti o cantati da artiste.

Al Teatro Vertigo, Chiara Migliorini proporrà “Con(-)Tenuta. Appunti di donne sacrificabili”, spettacolo sulla cultura maschilista e sessista analizzate attraverso la lente del grottesco e del poetico. A Palazzo Huigens, alle 21.00, Soroptimist presenterà il libro “Storie di donna, storie di vita”, col racconto di venticinque figure femminili che si sono distinte in vari ambiti sul territorio. Conduce Gianluca Bonetta. Alle 22.00, si terrà la proiezione del docufilm di Marco Bruciati “Un sogno di acqua e di fuoco”, realizzato per celebrare i quarant’anni di Effetto Venezia. Il lavoro rappresenta la prima parte di un racconto più ampio dedicato alla storia della manifestazione inaugurata a Livorno nel 1985. Un percorso che, attraverso l’evoluzione del “fenomeno Effetto Venezia”, punta a restituire, la memoria del territorio per comprendere i cambiamenti delle dinamiche sociali, culturali, urbanistiche ed economiche della città negli ultimi quattro decenni.

In via Del Forte San Pietro, 32, alle 20.30, Fulvio Pacitto ed Enrico Faggioni saranno in scena con una proposta sulle donne protagoniste di storie e stornelli livornesi.

