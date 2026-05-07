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Effetto Venezia 2026: al via il bando regionale “EFFETTO BAND” per i talenti emergenti della Toscana

Cronaca

7 Maggio 2026

Effetto Venezia 2026: al via il bando regionale “EFFETTO BAND” per i talenti emergenti della Toscana

Livorno 7 maggio 2026 Effetto Venezia 2026: al via il bando regionale “EFFETTO BAND” per i talenti emergenti della Toscana

La 41ª edizione di Effetto Venezia che si terrà dal 29 luglio al 2 agosto 2026, si propone come un appuntamento all’insegna della creatività e del dialogo intergenerazionale. Sotto la riconfermata direzione artistica di Grazia Di Michele — al suo terzo anno consecutivo alla guida della kermesse – il suggestivo quartiere della Venezia si prepara ad accogliere il tema di quest’anno: “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”. L’edizione 2026 è infatti dedicata interamente al mondo giovanile, con l’obiettivo di creare un ponte transgenerazionale attraverso arte e confronti tematici.

In questo contesto di valorizzazione dei nuovi linguaggi, la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, organizzatrice della manifestazione, indice il concorso regionale “EFFETTO BAND”. L’iniziativa mira a promuovere la musica originale e le realtà d’insieme, offrendo a formazioni emergenti la possibilità di calcare un palcoscenico prestigioso come quello del festival.

Il concorso è rivolto a tutte le band e formazioni musicali della Toscana la cui maggioranza dei componenti abbia un’età compresa tra i 15 e i 25 anni (alla data di scadenza del bando).

Le band selezionate avranno l’opportunità di esibirsi direttamente durante il festival nella storica cornice della Fortezza Nuova. La selezione sarà affidata a un’apposita commissione tecnica operante sotto la supervisione della direttrice artistica Grazia Di Michele. I criteri di valutazione si baseranno su:

Originalità della proposta artistica.

Qualità dell’esecuzione.

Presenza scenica e attitudine alla performance live.

L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita. Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 20 giugno 2026 all’indirizzo e-mail: effettovenezia@fondazionelem.it.

Unitamente al modulo di iscrizione (firmato da tutti i componenti e, nel caso di minorenni, dai genitori), è obbligatorio allegare:

Un video della band (live o in studio) tramite link accessibile (YouTube non in elenco, Google Drive o WeTransfer).

(live o in studio) tramite link accessibile (YouTube non in elenco, Google Drive o WeTransfer). Una breve biografia del gruppo.

del gruppo. Eventuali link ai canali social o piattaforme di streaming.

Le band selezionate riceveranno comunicazione ufficiale entro il 30 giugno 2026 all’indirizzo di contatto che dovranno fornire in fase di iscrizione e verranno inserite nel cartellone di Effetto Venezia 2026. L’organizzazione fornirà una dotazione tecnica di base per l’esibizione, garantendo visibilità e promozione all’interno di una delle manifestazioni più importanti della Toscana.

Al link https://www.effettovenezia.it/news-ita/effetto-band/ il bando di partecipazione.

Effetto Venezia 2026: al via il bando regionale “EFFETTO BAND” per i talenti emergenti della Toscana