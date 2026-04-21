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Effetto Venezia 2026, arriva Frankie hi-nrg mc: il 31 luglio live a Livorno con “Voce e Batteria”

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21 Aprile 2026

Effetto Venezia 2026, arriva Frankie hi-nrg mc: il 31 luglio live a Livorno con “Voce e Batteria”

Livorno 21 aprile 2026 Effetto Venezia 2026, arriva Frankie hi-nrg mc: il 31 luglio live a Livorno con “Voce e Batteria”

La 41ª edizione di Effetto Venezia si arricchisce di un nuovo protagonista della scena musicale italiana. Dopo l’annuncio di Ditonellapiaga, il festival livornese accoglie anche Frankie hi-nrg mc, che salirà sul palco il 31 luglio con uno spettacolo destinato a lasciare il segno.

L’evento, diretto artisticamente da Grazia Di Michele e organizzato dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, ruoterà attorno al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”, filo conduttore dell’edizione 2026 in programma dal 29 luglio al 2 agosto.

Il concerto livornese sarà una delle tappe principali del tour “Voce e Batteria”, un progetto essenziale e radicale con cui Frankie hi-nrg mc torna alle origini dell’hip hop. Sul palco, l’artista sarà accompagnato unicamente dal batterista Donato Stolfi, mentre gli scratch di Dj Stile contribuiranno a costruire un sound diretto, potente e senza filtri. Una formula minimalista che punta a mettere al centro la parola, il ritmo e l’intensità dell’interpretazione.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album “Voce e Batteria”, in uscita il 24 aprile. Un lavoro corale che vede la partecipazione di grandi nomi della musica italiana come Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato e Raiz, oltre ai contributi di Jovanotti e Fabri Fibra.

Figura centrale dell’hip hop italiano fin dagli anni ’90, Frankie hi-nrg mc ha costruito una carriera coerente e riconoscibile, fatta di testi incisivi e impegno culturale. Dal debutto con “Fight da Faida” alle esperienze tra musica, teatro e scrittura, l’artista torinese continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Con questo nuovo annuncio, Effetto Venezia conferma la propria vocazione a unire generazioni e linguaggi diversi, creando un ponte tra passato, presente e futuro attraverso la musica e l’arte.