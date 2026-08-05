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Cronaca

Effetto Venezia 2026, il bilancio della manifestazione

Cronaca

5 Agosto 2026

Effetto Venezia 2026, il bilancio della manifestazione

Livorno 5 agosto 2026

Effetto Venezia 2026 chiude da record: 145mila presenze nei cinque giorni della 41ª edizione. Il sindaco Salvetti lancia il tema del 2027: “Prossima edizione dedicata al Mare”

Un bilancio straordinario per la kermesse organizzata da Fondazione LEM per il Comune di Livorno e diretta da Grazia Di Michele. Successo di pubblico, grande qualità artistica e forte impatto economico per la città, grazie all’equilibrio tra grande spettacolo, musica per tutte le generazioni e approfondimento sociale.

Livorno, 4 agosto 2026 – Si conclude con un bilancio di assoluto rilievo e numeri record la quarantunesima edizione di Effetto Venezia, la manifestazione simbolo dell’estate livornese che dal 29 luglio al 2 agosto ha animato i canali medicei del quartiere Venezia attorno al tema “Futuro Prossimo – Idee e storie delle nuove generazioni”.

I dati confermano la straordinaria risposta di pubblico: sono state 145mila le presenze totali registrate nell’arco delle cinque serate, con una media costante di 30mila persone e serate di punta che hanno stabilito record di affluenza come nel caso dei concerti di The Kolors e Ditonellapiaga. Un risultato che premia la scelta organizzativa della Fondazione LEM e del Comune di Livorno, a fronte di un investimento di 470mila euro in linea con l’anno passato, i cui ritorni economici hanno ripagato ampiamente le attività commerciali, i ristoratori e gli operatori del quartiere e dell’intera città.

A sottolineare il valore strategico e la portata nazionale dell’evento è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti:

“Effetto Venezia è diventato ormai il biglietto da visita della nostra città, affermandosi tra gli eventi più importanti della Toscana e d’Italia. Una centralità nazionale avvalorata dal prestigioso premio “Best of the Best” assegnato ad aprile a Effetto Venezia come miglior progetto in assoluto tra tutte le categorie in concorso al PA Awards 2026, riconoscimento dedicato ad eventi di valorizzazione turistica realizzati da Pubbliche Amministrazioni”.

L’elemento di forza dell’edizione 2026 è stato nel livello artistico delle proposte e nella capacità del cartellone di parlare a pubblico di ogni età, mettendo in dialogo grandi nomi della musica e della cultura italiana, ex allievi e giovani emergenti di straordinario talento. Un merito ampiamente riconosciuto alla direzione artistica di Grazia Di Michele, che grazie alla propria autorevolezza e credibilità è riuscita a costruire una trama di collaborazioni e presenze di primissimo ordine: dal concerto d’apertura dei The Kolors fino alle serate con Frankie hi-nrg mc, Ditonellapiaga, Tosca, Ginevra Di Marco.

Oltre al grande spettacolo dal vivo, la manifestazione ha saputo affiancare momenti di riflessione e impegno sociale — dal contrasto al cyberbullismo con il talk su Andrea Spezzacatena all’inclusione, dai diritti alla sicurezza sul lavoro —, dimostrando che Effetto Venezia è anche uno spazio di culturale collettiva.

La scelta strategica di mantenere tutti gli eventi a ingresso gratuito si è confermata la leva fondamentale per far girare l’economia cittadina. L’autenticità dell’evento si conferma inoltre la sua più grande attrattiva turistica; ed è proprio questa natura genuina a trasformarsi nel principale valore aggiunto per i turisti alla ricerca di un’esperienza reale di contatto con la comunità e con l’anima della città.

Chiusa con un successo l’edizione 2026, l’Amministrazione comunale e la Fondazione LEM guardano già a domani. Il sindaco Luca Salvetti ha infatti anticipato le linee guida per il 2027: la 42ª edizione di Effetto Venezia sarà dedicata al Mare, declinato in tutte le sue sfaccettature storiche, sociali e culturali. Una scelta tematica strategica che andrà a connettersi e a fare sinergia con la prossima Biennale del Mare, confermando Livorno come capitale culturale e turistica della costa toscana.